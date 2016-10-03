Новый лидер "Динамо" не сыграет за сборную Украины против Турции и Косово

Молодой полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков не сыграет за сборную Украины в матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года против Турции и Косово. Об этом заявил главный тренер команды Андрей Шевченко, сообщает Футбол 24.

По словам наставника, медосмотр в сборной Украины показал, что у 18-летнего футболиста есть травма.

Шевченко также подчеркнул, что в команду может вызываться еще один игрок, чтобы заменить Цыганкова. Возможно, им станет полузащитник луганской "Зари" Александр Караваев.

Напомним, Виктор Цыганков забил единственный гол "Динамо" в матче Лиги чемпионов против "Бешикташа". Также он забивал в последних победных матчах киевлян против донецкого "Олимпика" и кропивницкой "Зирки".