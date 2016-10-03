СМИ назвали десятку самых посещаемых футбольных чемпионатов в мире

Немецкая Бундеслига стал самым посещаемым футбольным чемпионатом страны в мире по итогам сезона 2015/16. Об этом сообщает Sport.ua, ссылаясь на французское издание L'Equipe.

В среднем на матч Бундеслиги приходит 43 300 человек. С этим показателем немецкий чемпионат опережает английскую Премьер-лигу (36 452) и испанскую Ла Лигу (27 922).

Далее следуют чемпионаты Мексики (26 744), Италии (22 644), Китая (21 892), североамериканской лиги MLS (21 608), Аргентины (21 222), Франции (20 976) и второй дивизион Англии (19 651).

Напомним, по итогам сезона 2015/16 посещаемость в украинской Премьер-лиге составила 5008 человек в среднем за матч.