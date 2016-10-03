Ультрас "Днепра" раскритиковали футболистов после разгромного поражения (видео)
11:05, 03 октября 2016Футбол
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После домашнего разгрома от "Александрии" футболисты днепровской команды выслушивали критику от болельщиков.
Болельщики раскритиковали футболистов / ФК "Днепр"
Фанаты "Днепра" отругали футболистов своей команды после домашнего поражения от "Александрии" со счетом 1:4.
Это поражение стало пятым для "Днепра" в нынешнем сезоне чемпионата Украины. Последний раз команда Дмитрия Михайленко побеждала 26 августа в матче против луганской "Зари" и сейчас находится на восьмом месте в турнирной таблице.
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