Ультрас "Днепра" раскритиковали футболистов после разгромного поражения (видео)

Фанаты "Днепра" отругали футболистов своей команды после домашнего поражения от "Александрии" со счетом 1:4.

Это поражение стало пятым для "Днепра" в нынешнем сезоне чемпионата Украины. Последний раз команда Дмитрия Михайленко побеждала 26 августа в матче против луганской "Зари" и сейчас находится на восьмом месте в турнирной таблице.