Ла Лига: "Реал" третий раз подряд сыграл вничью, "Барселона" проиграла "Сельте"

Мадридский "Реал" и "Барселона" потеряли очки в матчах 7-го тура испанской Ла Лиги, позволив мадридскому "Атлетико" выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата.

"Реал" третий раз подряд не смог выиграть в чемпионате - в этот раз команда Зинедина Зидана сыграла вничью с "Эйбаром". Единственный гол в составе "Королевского клуба" забил Гарет Бэйл.

"Барселона" могла воспользоваться неудачей "Реала" и стать лидером чемпионата, но сама не смогла завершить матч с "Сельтой" даже вничью. Каталонцы сенсационно проиграли первый тайм со счетом 0:3, а во втором тайме не успели отыграться. Встреча закончилась победой "Сельты" со счетом 4:3.

Таким образом, лидером чемпионата стал мадридский "Атлетико", который победил на выезде "Валенсию" со счетом 2:0. "Атлетико" опережает в турнирной таблице "Реал" по дополнительным показателям.

Реал - Эйбар - 1:1 (1:1)

Голы: Бэйл (17) - Рико (6).

Валенсия - Атлетико - 0:2 (0:0)

Голы: Гризманн (63), Гамейро (90+3).

Сельта - Барселона - 4:3 (3:0)

Голы: Систо (22), Аспас (31), Матье (33, в свои ворота), Эрнандес (78) — Пике (58, 86), Неймар (65, с пенальти).

Верхняя часть турнирной таблицы:

1. Атлетико - 15;

2. Реал - 15;

3. Севилья - 14;

4. Барселона - 13;

5. Вильярреал - 13;

6. Атлетик - 12;

7. Лас Пальмас - 11;

8. Эйбар - 11.