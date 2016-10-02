УПЛ. "Динамо" легко победило "Зирку" и вернулось на второе место в чемпионате (видео)

Киевское "Динамо" обыграло кропивницкую "Зирку" в матче 10-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2:0.

На 19-й минуте матча гол забил Сергей Сидорчук, а на 57-й минуте Виктор Цыганков удвоил разницу в счете. Отметим, что по ходу матча "Динамо" владело большим преимуществом и могло еще несколько раз отпарвить мяч в ворота "Зирки".

Таким образом, "Динамо" прервало трехматчевую серию домашних поражений и выиграло на НСК "Олимпийский" впервые с 20 августа.

Эта победа позволила киевлянам обойти в турнирной таблице луганскую "Зарю" и вернуться на второе место. Отрыв "Динамо" от донецкого "Шахтера", который возглавляет турнирную таблицу, составляет шесть очков.

Динамо (Киев) - Зирка (Кропивницкий) - 2:0 (1:0)

Голы: Сидорчук (20), Цыганков (57).

Д: Рудько, Макаренко, Хачериди, Вида, Морозюк, Корзун, Гармаш (Рыбалка, 76), Сидорчук, Ярмоленко, Гладкий (Мораес, 83), Цыганков (Гонсалес, 75);

З: Паст, Баенко, Перейра, Кучеренко, Бацула, Зубков (Загальский, 62), Фернандес, Экиса (Фаворов, 70), Мойа, Щедрый (Кочура, 30), Ситало;

Предупреждение: Перейра, Мойя, Кочура, Баенко, Экиса, Фаворов.