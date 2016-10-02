АПЛ: "Манчестер Сити" потерпел первое поражение, "МЮ" снова потерял очки

"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в чемпионате английской Премьер-лиги. Сегодня команда Хосепа Гвардиолы уступила на выезде лондонскому "Тоттенхэму" со счетом 0:2.

Несмотря на поражение, "Сити" остался лидером чемпионата, далее следует "Тоттенхэм". Также в четверку вошли лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль", которые в рамках 8-го тура чемпионата обыграли "Бернли" и "Суонси", соответственно.

"Манчестер Юнайтед" третий раз за последние четыре тура потерял очки - в этот раз команда Жозе Моуриньо не смогла обыграть "Сток Сити". В то же время "Челси" прервал трехматчевую серию без побед и одолел "Халл Сити".

Результаты матчей с участием топ-команд:

Эвертон - Кристалл Пэлас - 1:1 (1:0)

Голы: Лукаку (35) - Бентеке (50).

Суонси - Ливерпуль - 1:2 (1:0)

Голы: Фер (8) - Фирмино (54), Милнер (84, с пенальти).

Халл Сити - Челси - 0:2 (0:0)

Голы: Виллиан (61), Диего Коста (67).

Манчестер Юнайтед - Сток Сити - 1:1 (0:0)

Голы: Марсиаль (69) - Аллен (82).

Тоттенхэм - Манчестер Сити - 2:0 (2:0)

Голы: Коларов (9, в свои ворота), Деле Алли (37).

Лестер Сити - Саутгемптон - 0:0 (0:0)

Бернли - Арсенал - 0:1 (0:0)

Гол: Кошельны (90).

Положение команд:

1. Манчестер Сити - 18;

2. Тоттенхэм - 17;

3. Арсенал - 16;

4. Ливерпуль - 16;

5. Эвертон - 14;

6. Манчестер Юнайтед - 13;

7. Челси - 13;

8. Кристалл Пэлас - 11.