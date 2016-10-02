АПЛ: "Манчестер Сити" потерпел первое поражение, "МЮ" снова потерял очки
В Англии состоялись матчи 7-го тура чемпионата Премьер-лиги.
"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в чемпионате английской Премьер-лиги. Сегодня команда Хосепа Гвардиолы уступила на выезде лондонскому "Тоттенхэму" со счетом 0:2.
Несмотря на поражение, "Сити" остался лидером чемпионата, далее следует "Тоттенхэм". Также в четверку вошли лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль", которые в рамках 8-го тура чемпионата обыграли "Бернли" и "Суонси", соответственно.
"Манчестер Юнайтед" третий раз за последние четыре тура потерял очки - в этот раз команда Жозе Моуриньо не смогла обыграть "Сток Сити". В то же время "Челси" прервал трехматчевую серию без побед и одолел "Халл Сити".
Результаты матчей с участием топ-команд:
Эвертон - Кристалл Пэлас - 1:1 (1:0)
Голы: Лукаку (35) - Бентеке (50).
Суонси - Ливерпуль - 1:2 (1:0)
Голы: Фер (8) - Фирмино (54), Милнер (84, с пенальти).
Халл Сити - Челси - 0:2 (0:0)
Голы: Виллиан (61), Диего Коста (67).
Манчестер Юнайтед - Сток Сити - 1:1 (0:0)
Голы: Марсиаль (69) - Аллен (82).
Тоттенхэм - Манчестер Сити - 2:0 (2:0)
Голы: Коларов (9, в свои ворота), Деле Алли (37).
Лестер Сити - Саутгемптон - 0:0 (0:0)
Бернли - Арсенал - 0:1 (0:0)
Гол: Кошельны (90).
Положение команд:
1. Манчестер Сити - 18;
2. Тоттенхэм - 17;
3. Арсенал - 16;
4. Ливерпуль - 16;
5. Эвертон - 14;
6. Манчестер Юнайтед - 13;
7. Челси - 13;
8. Кристалл Пэлас - 11.