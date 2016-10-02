Гендиректору луганской "Зари" не понравилось в "загнивающем" Манчестере

Генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов заявил, что ему не понравился английский город Манчестер из-за грязи, бомжей и гомосексуалистов на улицах. Об этом он рассказал в интервью официальному сайту клуба.

"Я прогуливался вечером и побывал чуть дальше от центра. Там еще хуже. Масса нетрезвых людей. Дико для меня было видеть на то, как по улицам ходят и целуются мужчины", - сказал Рафаилов.

"Потому всем нашим евроингеграторам предложил бы 20 раз подумать. Мне бы хотелось, чтобы мои внуки, выходя на улицу, не видели целующихся мужчин и бомжей, спящих в центре города", - добавил футбольный функционер, который ранее также занимал должность депутата Луганского областного совета.

Кроме того, Рафаилов выразил удивление большим количеством английских болельщиков "Манчестер Юнайтед", которые заполнили стадион на матче против "Зари", несмотря на то, что в городе не было ни одной афиши о будущей встрече.

Напомним, луганская "Заря" в матче Лиги Европы проиграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:1. Единственный гол в игре забил Златан Ибрахимович.