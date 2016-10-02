"Шахтер" победил "Зарю" в центральном матче тура Премьер-лиги

Донецкий "Шахтер" обыграл луганскую "Зарю" со счетом 1:0 в центральном матче 10-го тура украинской Премьер-лиги.

Единственный мяч в игре на 55-й минуте забил аргентинский форвард "горняков" Факундо Феррейра. После передачи Марлоса из-за пределов штрафной площадки "Зари" он избежал офсайда, оказался один на один с вратарем Алексеем Шевченко и пробил мимо него.

Следует отметить, что по ходу матча "горняки" еще несколько раз попадали в каркас ворот "Зари". В первом тайме в перекладину попал Исмаили, а во втором - Марлос и Дентиньо пробивали в штангу.

После этой встречи "Шахтер" укрепил свое лидерство в турнирной таблице, имея 28 очков. У "Зари" осталось 20 баллов, а у киевского "Динамо", которое свой матч тура против кропивницкой "Зирки" проведет позже, - 19 пунктов.

Шахтер (Донецк) - Заря (Луганск) - 1:0 (0:0)

Голы: Феррейра (56);

Ш: Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Малышев, Фред (Степаненко, 90+1), Марлос, Дентиньо, Тайсон (Бернард, 86), Феррейра (Коваленко, 74);

Заря: Шевченко, Каменюка, Форстер, Сиваков, Сухоцкий (Квасов, 62), Чайковский, Гордиенко (Харатин, 31), Бонавентуре, Липартия (Любенович, 66), Опанасенко, Паулиньо;

Предупреждения: Ордец, Тайсон, Ракицкий — Сиваков, Сухоцкий, Чайковский.