"Шахтер" победил "Зарю" в центральном матче тура Премьер-лиги
Победа "горняков" может позволить киевскому "Динамо" сегодня вернуться на второе место в чемпионате.
Донецкий "Шахтер" обыграл луганскую "Зарю" со счетом 1:0 в центральном матче 10-го тура украинской Премьер-лиги.
Единственный мяч в игре на 55-й минуте забил аргентинский форвард "горняков" Факундо Феррейра. После передачи Марлоса из-за пределов штрафной площадки "Зари" он избежал офсайда, оказался один на один с вратарем Алексеем Шевченко и пробил мимо него.
Следует отметить, что по ходу матча "горняки" еще несколько раз попадали в каркас ворот "Зари". В первом тайме в перекладину попал Исмаили, а во втором - Марлос и Дентиньо пробивали в штангу.
После этой встречи "Шахтер" укрепил свое лидерство в турнирной таблице, имея 28 очков. У "Зари" осталось 20 баллов, а у киевского "Динамо", которое свой матч тура против кропивницкой "Зирки" проведет позже, - 19 пунктов.
Шахтер (Донецк) - Заря (Луганск) - 1:0 (0:0)
Голы: Феррейра (56);
Ш: Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Малышев, Фред (Степаненко, 90+1), Марлос, Дентиньо, Тайсон (Бернард, 86), Феррейра (Коваленко, 74);
Заря: Шевченко, Каменюка, Форстер, Сиваков, Сухоцкий (Квасов, 62), Чайковский, Гордиенко (Харатин, 31), Бонавентуре, Липартия (Любенович, 66), Опанасенко, Паулиньо;
Предупреждения: Ордец, Тайсон, Ракицкий — Сиваков, Сухоцкий, Чайковский.