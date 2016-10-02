Премьер-лига. Динамо - Зирка: онлайн-трансляция (видео)

Сегодня в матче 10-го тура украинской футбольной Премьер-лиги киевское "Динамо" принимает на НСК "Олимпийский" кропивницкую "Зирку".

"Динамо" последние недели переживало непростой период. Команда Сергея Реброва провела четыре матча без побед и лишь на прошлой неделе прервала эту серию в игре против донецкого "Олимпика". Неудачи вынудили тренерский штаб команды слегка встряхнуть основной состав, добавив в него свежей крови. Так, основным вратарем команды стал Артур Рудько, а в качестве новой молодой звезды заявил о себе 18-летний Виктор Цыганков.

Изменения пошли "Динамо" на пользу, и уже в матче Лиги чемпионов против "Бешикташа", который состоялся в минувшую среду, киевляне провели вдохновляющий второй тайм, едва не вырвав у хозяев победу. Словом, "бело-синие намерены скорейшим образом завершить черную полосу - как в еврокубках, так и в чемпионате. Очередным шагом к этому станет сегодняшний матч против "Зирки" - в случае победы, "Динамо" вернет себе второе место в турнирной таблице.

У "Зирки" задачи в чемпионате совершенно иного плана. Формально в клубе декларируют желание попасть в Топ-6 турнирной таблицы по итогам первого этапа чемпионата, но даже если этого не произойдет, вряд ли руководство будет слишком разочаровано таким результатом. "Зирка" лишь в нынешнем сезоне дебютировала в Премьер-лиге, и перемены, которые сегодня проходят в основной команде, направлены скорее на завтрашние, чем сегодняшние успехи. А пока что кропивничане взяли в девяти матчах чемпионата две победы и находятся на девятом месте в турнирной таблице, отставая на одно очко от "Днепра".

Букмекеры уверены, что "Динамо" возьмет победу в этой встрече. На победу "Волыни" можно поставить с коэффициентом до 1,18, а на успех "Зирки" - до 21,00. Ничья в этой встрече оценивается с коэффициентами до 9,1.

Матч "Динамо" - "Зирка" начнется в Киеве на НСК "Олимпийский" в 19:30.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".