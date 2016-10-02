УПЛ. "Карпаты" сыграли вничью с "Волынью" и "вышли в ноль" в чемпионате Украины

Луцкая "Волынь" и львовские "Карпаты" завершили вничью матч 10-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 1:1.

Хозяева матча открыли счет на третьей добавленной минуте первого тайма, когда отличился Сергей Петров. 19-летний форвард головой замкнул передачу с правого фланга в исполнении Олега Герасимюка.

Во втором тайме "Карпаты" имели больше возможностей, чтобы сравнять счет, чем "Волынь"- забить второй гол. В частности, на 66-й минуте Максим Грысьо попал в крестовину ворот соперника, когда выполнял удар с угла штрафной площадки лучан.

Ничью львовянам принес гол Игоря Худобяка. Полузащитник на 84-й минуте первым сориентировался в штрафной "Волыни" после подачи стандарта и отправил мяч в сетку с линии вратарской зоны.

Отметим, что после этого матча обе команды остались на последних местах в турнирной таблице Премьер-лиги. "Волынь" заработала шесть очков, а "Карпаты" лишь сейчас вышли из "зоны минус" - львовяне имеют 0 очков в чемпионате.

Волынь (Луцк) — Карпаты (Львов) - 1:1 (1:0)

Голы: Петров (45+3) — Худобяк (84)

В: Недилько, Романюк, Шабанов, Горопевшек, Петров, Герасимюк, Логинов, Мемешев, Дудик (Ляшенко, 79), Хомченко (Деда, 88), Диденко (Чепелюк, 76);

К: Мысак, Зубейко, Нестеров, Лобай, Кравец, Вербный, Худобяк, Кадимян (Грысьо, 46), Ярошенко (Мирошниченко, 56), Костевич (Чумак, 90+3), Бланко-Лещук;

Предупреждения: Мемешев, Миха Горопевшек, Диденко, Герасимюк, Чепелюк — Ярошенко.