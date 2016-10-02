Украинский футболист Зинченко дебютировал за голландский ПСВ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, права на которого принадлежат английскому "Манчестер Сити", вчера дебютировал в матче за ПСВ из Эйндховена.

На 56-й минуте поединка чемпионата Нидерландов против "Херенвена" он вышел на поле, заменив Андреса Гуадрадо. Счет в матче на тот момент был 0:0.

Как сообщает Sport Arena, Зинченко был активен на поле, регулярно подключаясь к атакам своей команды. Он также принял участие в голе, который забил ПСВ на 75-й минуте - украинец отдал передачу на Гастона Перейро, тот сделал прострел в штрафную, а игрок "Херенвена" Джереми Сент-Жюст срезал мяч в свои ворота.

Матч завершился со счетом 1:1. ПСВ занимает второе место в чемпионате Нидерландов, уступая "Фейенорду". Однако сегодня команда Зинченко может опуститься на третье место в турнирной таблице, если амстердамский "Аякс" победил "Утрехт".

Напомним, Зинченко перешел из "Манчестер Сити" в ПСВ на правах аренды в конце августа, но из-за травмы не мог дебютировать в новой команде.