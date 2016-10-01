"Олимпик" обыграл "Ворсклу" в концовке матча Премьер-лиги

В Полтаве завершился матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Ворскла" принимала донецкий "Олимпик" и проиграла со счетом 1:2.

В важном матче команд, занимающих 6-7 места в турнирной таблице, гости одержали трудную победу, забив решающий гол в самой концовке.

В концовке первого тайма, на 39-й минуте счет открыл Сергей Гринь. После разрезной передачи на ход Гринь вышел один на один с Непогодовым и точно пробил мимо вышедшего голкипера - 0:1. Впрочем, на последней минуте первого тайма, Владимир Чеснаков сумел сравнять результат. После навеса с углового последовала скидка и Чеснаков сумел пробить с лёта - мяч ударился о газон и залетел в дальний угол.

Решающий эпизод матча случился в онцовке игры, на 83-й минуте, когда отличился Сергей Шестаков. Гринь с правого фланга сделал диагональную передачу на линию штрафной, Лысенко в касание скинул в штрафную и Непогодов в падении выбил. Мяч подхватил Хомутов и его в подкате сбил Чеснаков. Быть бы пенальти, но мяч отскочил к Шестакову и тот точно пробил под перекладину - 1:2.

Таким образом, "Олимпик" отрвался на 4 очка в турнирной таблице от "Ворсклы" (16 против 12), и сумел сохранить партитет с соседями по турнирной таблице одесским "Черноморцем" (17) и "Александрией" (16), которые сегодня также выиграли свои матчи.

10-й тур УПЛ завершится в воскреснье, когда будут сыграны еще три матча, в том числе с участием лидеров турнирной таблицы - "Шахтера", "Зари" и "Динамо".