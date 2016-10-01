"Александрия" разгромила "Днепр" в гостях (видео)

В Днепре завершился матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Преьмер-лиги, в котором "Днепр" принимал "Александрию" и проиграл со счетом 1:4.

Судьба матча была решена в первом тайме.

Гости имели явное преимущество с самого начала матча, и в первые четверть часа забили два гола. На 11 минуте счет открыл Виталий Пономарь. После передачи в штрафную мяч от ноги Чеберячко угодил в штангу, а Пономарь подобрал мяч и закатил его в ворота. А спустя 5 минут, на 16-й, Роман Яремчук удвоил преимущество своей команды. После навеса Поляруса со штрафного Яремчук ударом головой отправил мяч в дальний верхний угол ворот. Наконец, на 37-й минуте гости довели свое преимущество до крупного - гол забил Станислав Микицей. После навеса Поляруса с углового Микицей головой пробил под перекладину.

Во втором тайме гости снизили активность, но, тем не менее, сумели забить четвертый гол. На 61-й минуте Яремчук сделал дубль. После передачи Цурикова Яремчук пробил низом издали - мяч влетел в ворота.

Гол престижа в составе "Днепра" на 85-й минуте забил Владислав Кочергин. Румынский легиионер "Днепра" Влад слева прострелил в штрафную, и Кочергин ударом головой отправил мяч в ворота.

Таким образом, "Александрия" одержала 5-ю победу в нынешнем сезоне, набрала 16 очков и удержали минимальное отставание от одесского "Черноморца" (17), который ранее сегодня обыграл "Сталь". Команды борятся за 4-5 места в турнирной таблице УПЛ.