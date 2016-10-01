Игроки сборной Англии по футболу делали ставки на собственные матчи

Бывший тренер «Портсмута», «Вест Хэма» и «Тоттенхэма» Гарри Реднапп на камеру признался, что игроки сборной Англии делали ставки на матчи с участием команды в официальных матчах, сообщает Sport.ua со ссылкой на Daily Telegraph.

Журналисты издания, выдававшие себя за крупных бизнесменов, встретились с Реднаппом в одной из гостиниц, где экс-наставник сборной Англии признал, что его футболисты делали ставки на исход одного из своих матчей. По свидетельствам агента одного из футболистов, тот поставил на поединок сборной Англии свой дом.

Напомним, что правила ФА строго запрещают игрокам сделать ставки на поединки с участием своей команды, а тренеры должны докладывать о таких нарушениях. Однако Реднапп этого не сделал. Как заявил специалист в беседе с журналистами: «Тогда я думал, что это разрешено, ведь они ставили на свою победу».

Как соощал УНИАН, ранее Футбольная ассоциация Англии расторгла контракт с главным тренером сборной Сэмом Эллардайсом. Это произошло после того, как газета The Telegraph сообщила, что Сэм Эллардайс в беседе с выдававшими себя за азиатских бизнесменов журналистами согласился за 400 тысяч фунтов помочь обойти трансферные правила Футбольной ассоциации Англии.