"Черноморец" одержал волевую победу в гостях над "Сталью"

В Каменском завершился матч10-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Сталь" принимала на своем поле одесский "Черноморец" и проиграла со счетом 1:2.

Судьба матча была решена в первом тайме.

"Сталь" открыла счет на 29-й минуте, благодаря точному удару ганского легионера Кваме Карикари. После навеса Васина со штрафного Карикари головой с линии вратарской забил мяч в сетку.

Впрочем, уже через 5 минут, на 34-й, Дмитрий Коркишко сравнял счет. Провал "Стали" в центральной зоне защиты привел к тому, что Татарков диагональной передачей вывел Коркишко один на один и тот спокойно переиграл вратаря хозяев поля Панькива.

А еще спусть 6 минут, на 40-й, победный гол в составе одесситов забил Алексей Хобленко. Коркишко мягкой передачей набросил мяч в штрафную, и Хобленко четким ударом головой не оставил Панькиву никаких шансов - 2:1.

Таким образом, "Черноморец" одержал пятую победу в нынешнем сезоне, набрал 17 очков и закрепился на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ.