Игроки "Шахтера" Срна и Ракицкий вернулись в общую группу после травм

Донецкий «Шахтер» начал подготовку к центральному матчу 10-го тура чемпионата Украины против луганской «Зари», сообщает официальный сайт клуба.

Завтра в Запорожье на «Славутич-Арене» встретятся команды, занимающие первое и второе места в турнирной таблице.

Утром 1 октября «горняки» собрались на базе «Святошин» в Киеве. Предыгровая сессия длилась чуть больше часа и состояла из беговых упражнений, отработки тактики и стандартных положений. Дарио Срна, Ярослав Ракицкий и Антон Каниболоцкий тренировались в общей группе. По индивидуальной программе занимались Веллингтон Нем и Марсио Азеведо.

Как сообщал УНИАН, матч лидеров УПЛ "Заря" - "Шахтер" состоится в воскресенье, 2 октября. Начало игры в 17.00.