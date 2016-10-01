"Динамо" обязали выплатить первому клубу Теодорчика 125 тысяч евро

Польский футбольный клуб "Вкра" из города Журомин выиграл процесс в ФИФА у киевского "Динамо" относительно денежного вознограждения за своего воспитанника Лукаша Теодорчика, сообщает se.pl.

Украинский клуб должен заплатить 125 590 евро. Для скромного польского клуба это очень большие деньги.

"Вкра" должна была получить эти деньги в соответствии с так называемым механизмом солидарности. Когда игрок переходит в клуб из другой национальной федерации, клуб, который его воспитал, получает долю от суммы трансфера. "Динамо" заплатило польскому "Леху" за Теодорчика 5 миллионов евро, а это означало, что клуб из Журомина должен получить солидную компенсацию - 2,5 процента от покупки.

Состоятельный украинский клуб не захотел платить, однако, и скромной Вкры не было денег, чтобы оплатить расходы на рассмотрение дела в ФИФА. Помощь клубу пришла от Федерации футбола Польши, которая взял на себя расходы клуба перед штаб-квартирой мировой федерации.

Кроме того, киевляне теперь также выплатят 74 тысячи 913 евро Польскому футбольному союзу. Эти деньги изначально должны были быть перечислены на счет варшавской "Полонии" — второго клуба в карьере Теодорчика, однако так как столичный клуб в 2013 году потерял профессиональный статус, платеж пойдет в пользу Федерации.

Теодорчик перешел в "Динамо" из познаньского "Леха" летом 2014-го года. В минувшем сезоне он проиграл конкуренцию за место в старте киевлян бразильцу Жуниору Мораесу и сыграл только 11 матчей в УПЛ, забив 5 голов. По окончании минувшего сезона "Динамо" подписало экс-форварда "Шахтера" Александра Гладкого, а Теодорчик, игровое время которого оказалось под вопросом, на правах аренды перешел в бельгийский "Андерлехт" за 1 миллион евро с правом выкупа.

В Бельгии в стартовых 12 матчах за "Андерлехт" во всех турнирах поляк забил 7 голов. Руководство бельгийского клуба планирует выкупить игрока за 5 млн. евро, как предусмотрено в соглашении об аренде.