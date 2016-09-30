Билеты на матч Украина - Косово в Кракове будут стоить от 100 до 600 гривен

Федерация футбола Украины объявила о начале продажи билетов на матч отборочного турнира ЧМ-2018 Украина – Косово, сообщает ФФУ.

С 29 сентября по 5 октября билеты можно приобрести онлайн. Стоимость билетов - 100 грн, 150 грн, 200 грн, 250 грн, 275 грн, 600 грн.

Продажа билетов в кассе стадиона «Краковия» им. Юзефа Пилсудского будет происходить с 7 по 9 октября включительно. Стоимость билетов на территории Польши: 15 PLN, 22 PLN, 30 PLN, 37 PLN, PLN 40, 90 PLN (цены нетто +8% НДС согласно законодательства Польши).

Согласно законодательства Польши каждый, кто желает приобрести билеты на матч, должен предъявить паспорт и иметь его при себе, входя на стадион. Покупая билеты on-line в анкете обязательно нужно ввести данные своего заграничного паспорта.

Как сообщал УНИАН, в связи с тем, что Украина не признала статус Косово, как независимого государства, провести матч на территории Украины невозможно. Федерацией футбола Украины было принято решение провести матч Украина – Косово в польском городе Краков, на стадионе «Краковия» имени Юзефа Пилсудского. Игра состоится 9 октября, начало матча в 18:00 по местному времени (19.00 - по Киеву).