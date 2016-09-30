Шевченко объявил состав сборной Украины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2018

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко объявил список из 25 игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочных матчах чемпионата мира–2018, которые состоятся в октябре, сообщает пресс-служба ФФУ.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Денис Бойко («Малага», Испания), Алексей Шевченко («Заря» Луганск)

Защитники: Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец (все − Шахтер), Евгений Хачериди («Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Заря Луганск), Артем Федецкий («Дармштадт», Германия)

Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все - «Шахтер»), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка, Виктор Цыганков (все − «Динамо»), Руслан Ротань («Днепр»), Иван Петряк («Заря»), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Евгений Шахов (ПАОК, Греция)

Нападающие: Роман Зозуля («Бетис», Испания), Артем Кравец («Гранада», Испания), Денис Баланюк («Днепр»).

Как сообщал УНИАН, украинская команда проведет игры против сборных Турции (6 октября) и Косово (9 октября).