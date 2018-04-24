Украина в еврокубках: проблески "Динамо" и уверенная поступь "Шахтера"

В главном еврокубке - Лиге чемпионов - киевское "Динамо" сумело показать, что не будет в этом сезоне безнадежным аутсайдером и готово бороться за очки и места в плей-офф, повторив свое прошлогоднее достижение. Столичная команда добыла очко не где-нибудь, а в Стамбуле, на поле очень неприятного соперника, коим является "Бешикташ". К тому же, динамовцы выдержали прессинг трибун, что в Турции, которая славится своими сумасшедшими фанами, удается далеко не всем. Даже "гранды" часто пасуют перед местными болельщиками.

В турнире рангом пониже - Лиге Европы - неожиданностей не произошло. Донецкий "Шахтер" был на голову сильнее португальской "Браги". Интригу в матч попытался внести немецкий арбитр, который в начале второго тайма абсолютно безонсновательно удалил Фреда, но даже ему было не под силу что-то изменить. Горняки в меньшинстве забили гол и довели матч до уверенной победы со счетом 2:0. Наконец, луганская "Заря" выглядела более чем достойно в Манчестере на легендарном стадионе "Олд Траффорд", но не более того. Команда, разве что, может записать себе в актив достойное поражение в игре с САМИМ "Юнайтед". Судьбу матча решил единственный гол Ибрагимовича в середине второго тайма.

"Динамо" - ничья "на волоске"

После домашнего поражения от "Наполи" турнирная ситуация сложилась таким образом, что вторая неудача фактически перечеркивала шансы киевлян на 1-2 места в группе. Понимал это и тренер Сергей Ребров, который перед выездом в Стамбул отметил, что будет рад любому положительному результату.

Между тем, этот выезд пришелся на далеко не лучший для "Динамо" период. Вокруг все только и говорили, что об очередном кризисе, в котором оказалась команда Реброва. И даже крупная победа над донецким "Олимпиком" (4-0), случившаяся в минувшую субботу, не могла скрыть многочисленных проблем. И проблемы эти действительно серьезные. Неслучайно именно сейчас поползли слухи о возможной отставке Сергея Реброва - впервые со дня его назначения. И хотя эти слухи поспешил развеять президент клуба, было ясно, что дыма без огня не бывает. В конце концов, Игорь Суркис всегда публично поддерживает своих тренеров. Так было и с Газаевым, и с Семиным, и с Блохиным... Но это не мешало Суркису спустя пару недель в корне менять свое мнение и указывать тренеру на дверь.

Сергей Ребров как никто понимал, что его позиции весьма шаткие. И всё же он не не побоялся рискнуть. Впервые в матчах ЛЧ ворота Динамо защищал Артур Рудько. Он заменил Александра Шовковского, натворившего немало ошибок в игре с "Наполи". Замена эта читалась, ведь 41-летний ветеран Шовковский чувствует себя явно не в своей тарелке, тогда как находящийся в самом рассцвете сил 24-летний Рудько достаточно уверенно провел матч с "Олимпиком". Нужно сказать, что с нервами Артур справился. Как для дебюта на евроарене он выглядел совсем неплохо, а с ударом Куарежмы со штрафного вряд ли справился и более маститый голкипер. Скорее всего, Ребров будет доверять Рудько и в следующих матчах ЛЧ.

В остальном же состав "Динамо" был предсказуем. Предсказуем не потому, что это оптимальное сочетание исполнителей, показывающих хороший уровень на определенном отрезке времени, а потому, что у Сергея Реброва и выбора особого нет. Скажем в центре обороны на безальтернативной основе играют Хачериди и Вида. На флангах обороны у Реброва всего три игрока на две позиции – Морозюк, Макаренко и Антунеш (Данило Силва продолжает лечиться). До недавнего времени не было кадровых проблем в центре полузащитны, где у Реброва достаточно хороший выбор. Но и здесь они появились. Из-за дисквалификации в Стамбул не поехал Сидорчук, накануне травмировался Федорчук, а в начале матча повреждение получил Буяльский. В обойме остались Рыбалка, Гармаш и вышедший на замену Корзун.

"Динамо" очень робко провело первый тайм. Достаточно сказать, что до перерыва киевляне ни разу не ударили по воротам соперника. В то же время Бешикташ угрожал воротам Рудько 7 раз. И одна из этих попыток принесла туркам удачу. Когда уже казалось, что с такой игрой динамовцы обречены на второе поражение, после перерыва вдруг всё изменилось.

Сложно сказать, то ли "Динамо" так сильно прибавило, то ли "Бешикташ" заранее уверовал в собственный успех. Но подопечные Реброва перехватили инициативу и начали диктовать свои условия. И хотя у наших атакующих игроков мало что получалось, "Динамо" постепенно наращивало давление на ворота соперника. Ключевой стала замена Дерлиза на Цыганкова. 18-летний новичок, лишь в матче с "Наполи" дебютировавший в составе "Динамо", отличился спустя уже три минуты после своего выхода на поле. И это всего лишь его второй гол за "Динамо" (в субботу он забил Олимпику). А уже на следующий день утром появилась пока еще неофициальная информация о том, что Цыганков будет вызван в сборную Украины на ближайшие матчи с Турцией и Косово. И Цыганков как никто этот вызов заслужил.

После забитого гола "Динамо" не посчитало свою задачу выполненной. Киевляне продолжали идти вперед и были близки к победе. Но в концовке Андрей Ярмоленко не использовал чистый выход один на один. То ли травма спины помешала, то ли еще что-то. В целом Андрей провел очередной слабый матч, он далек от своей лучшей формы, и вернется ли он на свой оптимальный уровень – большой вопрос.

Вообще, слабо сыграла вся атакующая линия Динамо. Снова не было видно Гонсалеса. Он был едва ли не лучшим в матче с "Олимпиком", но игра с "Бешикташем" стала большим разочарованием. Еще одно разочарование – Мораес. Бразилец попросту растворился на поле, а заменивший его Гладкий тоже не успел ничего сделать. И это при том, что принадлежащие "Динамо" Теодорчик, Мбокани и Кравец играют где угодно, но только не в "Динамо". И не просто играют, а довольного много и регулярно забивают.

А что же "Бешикташ"? На удивление, турки показали себя такой же посредственной командой, как и "Динамо". Эту игру чемпион Турции был обязан доводить до победы, но вместо этого едва ее не проиграл. И хотя чемпионат Турции не находится в таком упадке, как чемпионат Украины, уровень турецкого футбола совсем не высок. Мы уже видели "Фенербахче" в матче с "Зарей", да и "Шахтер" не испытал малейших проблем с двумя турецкими середняками.

После двух туров в нашей группе определился явный фаворит. Вперед вырвался "Наполи", игра которого тоже далека от идеала. А вот "Динамо", "Бешикташ" и "Бенфика" находятся на примерно одинаковом уровне. Уровень этот точно не соответствует 1/8 финала ЛЧ, но кому-то из этой троицы посчасливиться там сыграть.

Кто знает, возможно киевляне смогут повторить свое прошлогоднее достижение...

"Шахтер" - предсказуемое лидерство

Еще до жеребьевки группового турнира Пауло Фонсека говорил, что больше всего он не хочет встретиться с "Брагой". Но жребий сыграл с ним злую шутку и определил в соперники команду, с которой Фонсека успешно работал всего несколько месяцев назад.

Особых кадровых интриг перед этим матчем не было. Травмированного Срну на правом фланге обороны успешно заменяет Бутко. В центре защиты травмированного Ракицкого заменил Ордец. А в тройке Бернард-Марлос-Тайсон третьим лишним оказался последний (несмотря на очередной вызов в сборную Бразилии).

"Шахтер" начал с места в карьер и открыл счет уже на пятой минуте. А затем пошла достаточно академичная игра, в которой Брага вполне могла выудить свой шанс. И в конце первого тайма немецкий арбитр имел все основания ставить пенальти в ворота Пятова, но его свисток промолчал.

Аналогичный момент случился в начале тайма второго, но уже у ворот португальцев. Защитник "Браги" в пределах собственной штрафной явно сфолил против Фреда, но арбитр углядел в этом эпизоде симуляцию со стороны бразильца. А поскольку в первом тайме у Фреда уже была желтая карточка, он увидел перед собой красный свет. И практически на весь второй тайм "Шахтер" остался в меньшинстве.

Похоже, именно удаление "разбудило" игроков донецкой команды и заставило их мобилизировать все свои силы. "Шахтер" значительно усилил свою игру и довольно быстро забил второй гол. Собственно, у "Браги" не было ни единого шанса спасти этот матч. У Андрея Пятова практически не было работы, чему поспособствовала и надежная игра обороны. Всё увереннее чувствует себя Богдан Бутко. И теперь уже все реже возникает вопрос: а что же будет после Дарио?..

Приходится еще раз с сожалением констатировать, что "Шахтер" в его нынешнем состоянии не выступает в ЛЧ. Там бы команда Фонсеки смотрелась куда уместнее, чем в компании "Браги", "Коньяспора" и "Гента". Горняки уверенно выиграли два первых матча и, судя по всему, не испытают никаких проблем с выходом в 1/16 финала.

"Заря" - достойный выход в Манчестере

Вполне возможно, в карьере главного тренера и многих футболистов "Зари" случился самый волнительный момент. Они сыграли на легендарной арене "Олд Траффорд" против САМОГО "Манчестер Юнайтед". Они сыграли против Моуриньо, Ибрагимовича и Руни. Да, до этого уровня представителям луганского клуба очень и очень далеко. Но футбольная карьера этих ребят даром не прошла. Как сказал после матча Юрий Вернидуб, мы еще никогда не играли на таком газоне.

Вопреки ожиданиям, Моуриньо выставил на этот матч боевой состав. Кто-то скажет, что он отличался от того, что мы видели в последнем матче Премьер-лиги против сенсационно чемпиона прошлого сезона "Лестера". Но у Моуриньо столько высококлассных исполнителей, что он может тасовать их как угодно без потери качества. И какой состав у МЮ оптимальный – пока не знает никто. Против "Зари" сыграли и Ибрагимович, и Руни, и Мата, и Рэшфорд, и Феллаини. Из "стопроцентно" основных не было только Де Хеа.

Отношение английских клубов к Лиге Европы хорошо известно. Скажем так, для них это далеко не приоритетный турнир. Была бы воля Моуриньо, он с радостью отказался бы от участия в нем. Но делать этого нельзя, а значит надо играть. А поскольку у английских клубов на генетическом уровне заложено уважение к собственным болельщикам, они не позволяют себе в домашних матчах откровенно валять дурака. Поэтому и состав МЮ был достаточно боевым. Другое дело, как он сыграл.

Сыграл он, скажем прямо, так себе. Выкладываться на все сто или даже на 50 никто не собирался. МЮ играл с чувством собственного превосходства и уверенностью в том, что рано или поздно соперник дрогнет. В конце концов, так оно и получилось. Вот только обидно - будь "Заря" в этот вечер чуточку удачливее, вполне могла не проиграть.

"Заря" не только играла очень организованно и надежно оборонялась, но и несколько раз достаточно опасно выбегала в контратаки. Чтобы хотя бы одну из них довести до логичного конца, не хватило мастерства, хладнокровия и удачи. Даже пропустив в свои ворота, луганчане не опустили руки и пытались отыграться. К сожалению, не получилось. Но "Заря" заслужила уважение к себе и лестные оценки от самого Жозе.

Конечно, выйти в плей-офф из такой группы "Заре" будет крайне сложно. Соперники уже ушли в отрыв, да и силы, откровенно говоря, не равны. Но "Заря" здесь не для того, чтобы решать только спортивные задачи. "Заря" здесь, чтобы получать удовольствие от футбола и дарить радость болельщикам. А их после таких матчей, как против "Фенербахче" и МЮ, у луганчан станет явно больше. Команда не боится, не прячется, не стесняется, а пытается показать всё, на что способна. И за это ее стоит уважать.

К слову, через три дня после игры с "Фенербахче" луганчане обыграли киевское "Динамо", причем сделали это на столичном "Олимпийском". В ближайшее воскресенье команда Вернидуба сыграет с "Шахтером". Параллели? Вот только жаль, что "Шахтер" не позволил участвовать в этом матче своим арендованным игрокам. А это значит, что Юрию Вернидубу придется искать замену половине основного состава.

Интересно, наступит ли тот час, когда Фонсека запоет в унисон Луческу о том, что "Шахтеру" не хватает конкурентных матчей в чемпионате Украины?..

Кирилл Стадниченко