Комитет по этике и честной игре ФФУ анонсировал объявление подозрения известному украинскому футболисту

Известный украинский футболист находится под следствием за договорные матчи, сообщает Футбол 24 со ссылкой на первого заместителя председателя Комитета по этике и честной игре ФФУ Андрея Мадзяновського.

"Одним из лиц, которому будет объявлено подозрение, достаточно известный украинский футболист. Это не дублер, не игрок молодежной команды. Он уже неоднократно допрашивался Генеральной прокуратурой Украины", – сказал Андрей Мадзяновский.

Читайте такжеНа матч УПЛ "Олимпик" - "Говерла" зафиксирован аномальный пул ставок (видео)

Имя этого футболиста пока не придается огласке в интересах следствия.

Как сообщал УНИАН, ранее суд объявил приговор двум игрокам "Металлиста" U-21 по делу о договорных матчах, а также в скором времени уйдет в суд дело третьего игрока харьковского клуба.