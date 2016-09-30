Тренер "Зари" Вернидуб: "Мы заслуживали ничью в матче с МЮ"

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб считает, что его команда достойно выступила в матче против «Манчестер Юнайтед» и заслужила увезти из Англии, как минимум, очко, заявил тренер в послематчевом интервью телеканалу «Футбол 1».

«Ну, честно, доволен как сыграли, тем, что мы выполнили такой объем работы и практически не дали сопернику шансов, но чуть-чуть не доработали. Не хочу обидеть МЮ, но, думаю, что мы заслуживали ничью. Я поблагодарил ребят за их самоотдачу, за игру. Может быть нам не хватило последней передачи при выходе из обороны в быстрые атаки», - подвел итог матчу Вернидуб.

«Очень жалею, что не били по воротам. Были моменты и у Петряка, и у Гречишкина. Думаю, что они побоялись брать игру на себя. Но думаю, что после этой игры они не будут искать этой последней передачи, а будут больше бить. Шевченко за пропущенный мяч ругать не буду. Он упал, потом перестраивался. Пропустили обидный мяч, лучше было бы гол был какой-то сумасшедший. Но, после пропущенного мяча я увидел в глазах ребят желание отыграться и это меня порадовало», - отметил тренер.

«Я максималист и реально смотрю на вещи, не знаю как год назад, но сегодня я сказал, что уверен во всех своих ребятах. Да волнение было, но мы очень досконально изучили соперника, закрыли все его сильные стороны и практически не дали ми ничего создать», - подытожил Вернидуб.

Как сообщал УНИАН, матч Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" - "Заря" завершился со счетом 1:0 в пользу английской команды. Единственный гол на счету звездного лидера манкунианцев Златана Ибрагимовича.