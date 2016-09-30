Форвард "Манчестер Юнайтед" Ибрагимович: с "Зарей" сложился непростой матч

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович прокомментировал победу команды над луганской "Зарей" в Лиге Европы в послематчевом общении со СМИ.

«Сложилась непростая игра. Мы играли хорошо, создавали моменты, но все прошло довольно типично. Если не удается забить в начале, то с течением времени пространства для маневра становится все меньше. После забитого мяча у нас появлялось больше зон для атак, но соперник защищался достойно. Тем не менее, мы победили и это то, на что мы рассчитывали после поражения от «Фейенорда», - заявил Ибрагимович.

«Когда вы хотите пройти дальше, то нужно побеждать, то мы и сделали. Могли сыграть лучше, потому что я ожидаю большего от команды. Мы не забили столько же, сколько и Лестеру, но победа придаст нам еще больше уверенности. Если мы продолжим развиваться, то у нас все будет получаться», - добавил шведский форвард.

Как сообщал УНИАН, матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Манчестера. Единственный гол во встрече как раз на счет шведского форварда. С передачи Уэйна Руни Ибрагимович отличился на 69-й минуте.

В следующем туре Лиги Европы подопечным Жозе Моуриньо предстоит сыграть с "Фенербахче". "Заря" сыграет с "Фейеноордом".