"Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом обыграл "Зарю" в матче Лиги Европы

В Манчестере завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором "Манчестер Юнайтед" принимал луганскую "Зарю" и выиграл со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче в середине второго тайма забил Златан Ибрагимович.

Луганчане достойно держались на фоне соперника, который имел заметное преимущество на протяжении всей игры. Тем не менее, полтора тайма англичане не могли воплотить свой перевес в гол. Более того, в самом начале второго тайма гости упустили несколько моментов для взятия ворот.

Решающий эпизод в матче случился на 69-й минуте. После навеса справа Руни попытался пробить, но получился пас коленом на дальнюю штангу. А уже там высокий Ибрагимович головой переправил мяч в сетку ворот.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, у украинского клуба осталось 1 очко в 2 матчах в турнирной таблице. Две недели назад, в стартовом матче группового этапа "Заря" сыграла вничью с турецким "Фенербахче" - 1:1.