Тренер "Шахтера" "Фонсека: Это была заслуженная победа против хорошей команды

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека высоко оценил игру команды в поединке 2-го тура Лиги Европы с Брагой (2:0) на послематчевой пресс-конференции, сообщает SportArena.

По мнению наставника горняков, за весь матч у "Браги" был всего лишь один момент для взятия ворот, тогда как его команда была куда острее.

«Это была заслуженная победа против хорошей команды. Думаю, мы были очень сильны в начале игры. Нам удалось забить быстрый мяч, и мы не позволяли Браге переходить в атаку. Мы могли забить еще, но результат первого тайма нас и так устроил, — заявил Фонсека. Даже после удаления Фреда мы чувствовали себя комфортно и держали игру под контролем. Опасности у наших ворот я не видел. У Браги был только один шанс забить за всю игру».

«Для меня это противостояние было особенным, ведь Брага — моя бывшая команда, но все равно это просто победа. А выигрывать важно всегда. Вижу, что команда прибавляет с каждым днем. В последних матчах мы хорошо играем в обороне — это самое главное», - добавил тренер.

Также Фонсека оценил момент с удалением Фреда. По его мнению, судья поступил несправедливо, показав хавбеку Шахтера вторую желтую карточку за симуляцию. «Это несправедливая часть игры, потому что в следующем матче мы останемся без важного игрока команды. Мои помощники говорили, что вместо удаления Фреда мы должны были получить пенальти. К сожалению, арбитр решил по-другому».

Оценил Фонсека и игру правого защитника команды Богдана Бутко, который в последних играх меняет на этой позиции выбывшего из-за травмы капитана горняков Дарио Срну. «Я абсолютно уверен, что пока на поле нет Срны, Бутко — один из лучших игроков нашей команды. При этом все мы прекрасно понимаем важность Срны для "Шахтера" и надеемся, что он скоро вернется на поле. Сейчас он уже находится на финальной стадии восстановления», — поведал тренер.

Как сообщал УНИАН, сегодня "Шахтер" дома обыграл "Брагу" со счетом 2:0 благодаря голам Тараса Степаненко и Виктора Коваленко. При этом почти весь второй тайм горняки провели в меньшинстве после удаления бразильца Фреда.