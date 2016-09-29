Ибрахимович и Погба выйдут в основном составе "МЮ" на игру с "Зарей"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо определился с составом, который выйдет на поле с первых минут матча Лиги Европы против луганской "Зари".

Среди звезд "МЮ" в основном составе присутствуют полузащитники Поль Погба, Хуан Мата и Маруан Феллаини, а также форвард Златан Ибрахимович. Также в старт попал 18-летний нападающий Маркус Рашфорд, который уже играл за сборную Англии на Евро-2016 и считается одним из главных молодых талантов в стране.

Читайте такжеВернидуб: Хотел бы, что "Манчестер Юнайтед сыграл с "Зарей" сильнейшим составомВместе с тем, капитану команды Уэйну Руни, основному вратарю Давиду Де Хеа и еще ряду постоянных игроков основы "МЮ" места не нашлось даже в заявке команды.

Состав "Манчестер Юнайтед": Серхио Ромеро, Тимоти Фосу-Менса, Крис Смоллинг, Эрик Баили, Маркуш Рохо, Маруан Феллаини, Поль Погба, Джесс Лингард, Хуан Мата, Маркус Рашфорд, Златан Ибрахимович.

В составе "Зари" в основе на матч выйдут игроки основного состава: Алексей Шевченко, Никита Каменюка, Михаил Сиваков, Рафаэль Форстер, Эдуард Соболь, Дмитрий Гречишкин, Игорь Чайковский, Александр Караваев, Желько Любенович, Иван Петряк, Владислав Кулач.

Напомним, матч "МЮ" - "Заря" начнется сегодня, 29 сентября, в 22:05 на стадионе "Олд Траффорд",