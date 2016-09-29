Лига Европы. "Манчестер Юнайтед" - "Заря" - 1:0. Онлайн-трансляция

Сегодня на знаменитом стадионе "Олд Траффорд" состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором "Манчестер Юнайтед" примет луганскую "Зарю".

Никогда прежде луганская команда не играла с соперником, имеющим такой высокий статус в мировом футболе. Потому, как бы не завершилась игра, она обязательно станет для "Зари" важной страницей в истории.

В первом матче группового этапа команда Юрия Вернидуба лишь на последней минуте встречи упустила домашнюю победу над турецким "Фенербахче", и теперь постарается вновь достойно показать себя перед именитым соперником. "Уверен в каждом из ребят и скажу, что они готовы к этому матчу", — заявил главный тренер "Зари".

В минувшем сезоне "Манчестер Юнайтед" завершил чемпионат Англии на низком для себя пятом месте, но в летнее межсезонье здорово укрепился. В команде появился новый главный тренер Жозе Моуриньо и звездные игроки - в частности, Поль Погба и Златан Ибрахимович.

Однако разница в классе не позволила Моуриньо скептически отнестись к сегодняшнему сопернику. "Я посмотрел матчи "Зари" против "Фенербахче" и киевского "Динамо". Выбрал эти матчи, потому что для "Зари" они были важны и наш соперник провел их очень хорошо. Я очень детально их просмотрел и проанализировал", - сказал перед игрой титулованный португальский тренер.

Кроме того, Моуриньо пообещал выставить против "Зари" сильный состав, который будет крепче, чем тот, который проиграл первый матч Лиги Европы "Фейенорду". Тренер "МЮ" подчеркнул, что на поле должен появиться Златан Ибрагимович, а вот насчет выхода на поле Уэйна Руни он еще не определился.

Букмекеры считают "Зарю" аутсайдером матча. На победу "МЮ" принимаются ставки с коэффициентами до 1,18, а успех "Зари" некоторые конторы оценивают с котировками до 26,0. Ничья оценивается букмекерами с коэффициентами до 9,0.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Заря" начнется на стадионе "Олд Траффорд" в 22:05.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Футбол 2".

Здравствуйте, уважаемые болельщики!

Ранее стали известны основные составы команд.



"Манчестер Юнайтед": 30. Серхио Ромеро, 24. Тимоти Фосу-Менса, 12. Крис Смоллинг, 3. Эрик Байли, 5. Маркуш Рохо, 24. Маруан Феллаини, 6. Поль Погба, 14. Джесс Лингард, 8. Хуан Мата, 19. Маркус Рашфорд, 9. Златан Ибрахимович.



"Заря": 1. Алексей Шевченко, 6. Никита Каменюка, 3. Михаил Сиваков, 12. Рафаэль Форстер, 95. Эдуард Соболь, 24. Дмитрий Гречишкин, 4. Игорь Чайковский, 20. Александр Караваев, 22. Желько Любенович, 7. Иван Петряк, 9. Владислав Кулач.

Команды уже вышли на поле и прослушали гимн Лиги Европы. Игра вот-вот начнется!

Матч начался!

1. "МЮ", что неудивительно, сразу прибрал мяч к своим ногам и завладел территориальным преимуществом.

2. "Юнайтед" пока комбинируют на своей половине поля, находясь в поиске возможности для атаки. "Заря" не прессингует.

3. Погба длинной передачей пытался отправить в прорыв Мату, но сделал ее слишком неточно.

4. Первая атака "Зари" - Иван Петряк накрутил на фланге Феллаини и отдал Любеновичу, но его удар заблокировали.

5. А вот и первый удар "Зари"! Снова сработала связка Петряк - Любенович. Первый простреливал с фланга, второй пробил выше ворот.

6. Караваев выбил мяч на угловой после попытки "Юнайтед" атаковать по левому флангу.

7. "Заря" старается при первой удачной возможности убегать в контратаку. Сейчас луганчане ошиблись при передачи, но их желание проявить себя очевидно даже с экрана телевизора.

8. Рашфорд пытался пройти Соболя, но украинец выбил мяч на угловой.

9. После подачи углового верховую борьбу выиграл Феллаини, однако мяч после его удара прошел далеко от ворот Шевченко.

10. Ибрахимович рукой некрасиво придерживал Сивакова в борьбе за мяч. Плохой поступок со стороны шведа.

11. Погба забрасывал мяч в штрафную на Лингарда, но первым к мячу успел Сиваков. В этом же эпизоде "брутальный" Ибрахимович еще и успел грубо сыграть против Чайковского.

12. Снова Сиваков грамотно сыграл в своей штрафной, ликвидировав угрозу в виде возможного выхода один на один с Шевченко Рашфорда.

13. Отлично "Заря" перешла из обороны в атаку, и Караваев уже с правого фланга опасно простреливал в штрафную. Жаль, мяч до его партнера не дошел.

14. Камеры показывают Уэйна Руни на скамейке запасных, а "МЮ" комбинирует в центре поля.

15. Еще одна контратака "Зари" завершилась проходом Кулача по левому флангу, заблокированным ударом и заработанным угловым.

16. Теперь уже "МЮ" удалась контратака - Лингард с правого фланга делал подачу в штрафную, где никого из его партнеров не было.

18. "Заря" пыталась атаковать, но "МЮ" перехватил мяч и доставил его своему киперу Ромеро.

19. Ибрахимович наносил удар, и после рикошета мяч пролетел совсем чуть-чуть выше перекладины.

20. Погба пробивал по воротам с острого угла, но его удар заблокировали в подкате.

20. Перекладина! Перекладина спасает "Зарю" от гола. Маркус Рашфорд из пределов штрафной мощно пробивал под перекладину, но мяч от каркаса ворот вылетел в поле. Фух...

21. Ибрахимович снова грубиянит. На этот раз пострадал Петряк.

22. У "Зари" левый фланг атаки, где играет Петряк, немного активнее. Сейчас Байли выбил мяч в аут, ликвидировав угрозу от луганчан.

23. Теперь Сиваков в своей штрафной грамотно остановил атаку "МЮ", которую проводил Лингард.

24. Кулач заработал штрафной удар в центре поля. "МЮ" немало фолит сегодня, что говорит положительно об игре "Зари".

26. "МЮ" на несколько минут отдал инициативу "Заре", которая пока что владеет мячом в центре поля.

27. Гречишкин делал прострельную передачу на Сивакова, но к белорусу мяч не дошел.

28. "Манчестер Юнайтед" контролирует мяч на половине поля "Зари", но к штрафной луганчан пройти пока не может.

29. Фосу-Менса напомнил о себе, пытаясь прострелить в штрафную "Зари". Но для защиты луганчан это было довольно безопасно.

30. Ибрахимович заработал опасный штрафной для "МЮ". Чайковский фолил на шведском форварде.

31. Ибрахимович выполнил стандарт сам, ударил на силу и попал в стенку "Зари".

32. Погба вновь длинной передачей хотел вывести Ибрахимовича на ударную позицию. Но в этом эпизоде вновь образцово сыграл Сиваков.

34. "МЮ" продолжает контролировать мяч в центре поля, но дальше продвинуться не может. "Заря" здорово выглядит в обороне.

35. Кулач заработал штрафной для "Зари" в сопротивлении с Феллаини. Дело было в центре поля.

36. Кулачу не удалось зацепиться за мяч в штрафной площадке "МЮ" после длинной передачи из центра поля.

37. Заметно упал темп игры после первой половины тайма. "МЮ" полностью перешел в медленную позиционную игру, что полностью устраивает "Зарю".

38. Погба здорово подавал с фланга в штрафную площадку "Зари", там головой пробивал Мата, и мяч пролетел мимо ворот Шевченко.

40. Очередная длинная передача Погба в штрафную "Зари" могла завершиться опасным ударом. Но Ибрахимович не смог принять мяч, а Лингард - пробить.

41. Лингард оказался в убойной позиции, но теперь против игрока "МЮ" надежно сыграл Форстер.

42. Теперь Феллаини после углового пробивал головой по воротам Шевченко - мимо. Очень тяжелые минуты для "Зари".

43. Рашфорд в штрафной площадке "Зари" вышел на ударную позицию, но его удар оказался неточным.

44. Петряк блестяще отзащищался от Погба в индивидуальном сражении. Украинец перехватил мяч, а потом заработал штрафной.

45. После очередной позиционной атаки "МЮ" мяч подальше от ворот выбил Соболь.

Первый тайм окончен. "Заря" пока что оправдывает самые положительные прогнозы!

Начался второй тайм!

46. "Манчестер Юнайтед" вновь взял инициативу на себя и собирается второй тайм планомерно искать путь к воротам "Зари".

47. "Заря" благодаря самоотверженной игре Любеновича на фланге вышла на оперативное пространство около штрафной "МЮ". Но луганчане испугались сами себя и все завершилось унылым офсайдом.

48. Кстати, статистика по ударам в створ ворот в нашем матче - 0:0.

49. Вау! Караваев великолепно прошел по правому флангу и делал подачу на дальнюю штангу, где Любенович совсем немного не успел к мячу.

50. Любенович и Петряк вновь проявили активность на левом фланге, но в этот раз защита "МЮ" справилась с оппонентами.

51. "Юнайтед" вернулся в родную стихию - комбинирует около штрафной "Зари".

52. Феллаини сбил Петряка, сорвав потенциально опасную атаку "Зари".

53. Соболь заблокировал удар Феллаини с правого угла штрафной площадки.

54. Фух. После подачи углового Форстер в верховой борьбе на полсекунды опередил Рашфорда, но этого хватило, чтобы помешать британцу пробить по воротам.

55. Шевченко перехватил мяч после прострела с правого фланга в исполнении "МЮ".

56. Снова "Юнайтед" позволяет "Заре" создать возможность для контратаки. Но луганчане ошибаются еще при первой передаче на партнера.

57. Гречишкин в подкате остановил прорыв Лингарда к воротам.

59. Замена у "Зари". Вместо Владислава Кулача выходит Паулиньо. Форвард вместо форварда.

60. Очередной прострел с правого фланга от игрока "МЮ" - в этот раз от Рашфорда - заблокирован "Зарей".

61. Любеновича сбили на этапе создания контратаки, но судейский свисток промолчал.

62. Соболь в подкате сорвал передачу Погба на Рашфорда, которая выводила британца один на один с Шевченко. Фух...

63. Мата пытался вывести Роху на ударную позицию, но первым у мяча был Шевченко.

64. Первая желтая карточка в матче дается Эрику Байлли за игру прямой ногой против Паулиньо.

65. Караваев, Каменюка и Паулиньо на троих прорвались по правому флангу, после чего Феллаини сыграл рукой. Штрафной для "Зари".

66. Штрафной у "Зари" не получился, но после него на хорошую позицию вышел Паулиньо и нанес обводящий удар по воротам "МЮ". Лишь сэйв Ромеро смог спасти "Юнайтед" от пропущенного гола!

67. Уэйн Руни вышел на замену вместо Джесси Лингарда. Это первая замена от Моуриньо в матче.

68. Очередной заброс мяча от Маты в штрафную "Зари" завершился ничем.

69. ГОЛ! Златан Ибрахимович забивает головой, переиграв на втором этаже Никиту Каменюку. 1:0.

70. Сиваков остановил проход Рашфорда к воротам, а в "МЮ" готовится новая замена.

72. "Юнайтед" ожидаемо снизил и без того невысокий темп игры после забитого гола.

73. Рашфорд подавал с фланга в штрафную "Зари", но там борьбу в воздухе выиграл Форстер.

74. Двойная замена у "МЮ". Вместо Хуана Маты выходит Эшли Янг, а вместо Тимоти Фосу-Менса - Энтони Марсиаль.

75. Рафаэль Форстер остановил забег Рашфорда по правому флангу к воротам "Зари".

76. Замена у "Зари".Джаба Липартия меняет Желько Любеновича.

78. Липартия заработал очень неплохой штрафной удар для "Зари". Феллаини фолил.

79. Липартия пробил немного выше ворот, однако Ромеро контролировал ситуацию.

80. Артем Гордиенко вышел на поле вместо Игоря Чайковского. Это последняя замена в матче.

81. Ох. Сиваков выносил головой из пустых ворот "Зари" после удара Ибрахимовича. Но перед этим мяч полностью вышел за пределы поля - это заметил арбитр, так что гол все равно бы не засчитали.

83. Липартия и Петряк провели атаку, при которой последний ворвался в штрафную "МЮ". Правда передачу Ивану защитники хозяев заблокировали.

84. Ибрахимович не смог пробить головой по воротам после подачи из глубины поля от Уэйна Руни. Угловой.

85. Феллаини с лета ногой пробивал по воротам "Зари" после подачи углового. Выше.

86. Петряк на своем левом фланге искал возможность для атаки, но в столкновении с соперниками упал на газон.

87. Каменюка делал прострел с фланга, и лишь чуть-чуть не получился удар у Паулиньо...

88. После подачи с левого фланга Караваев переиграл в воздухе Феллаини и пробил по воротам. Однако Ромеро без проблем справился с ударом.

89. Опасный штрафной в сторону ворот "Зари". Это Форстер сбил Марсиаля.

89. Златан пробивал штрафной на точность, обвел ударом стенку, но Шевченко словил мяч в правом углу своих ворот.

90. Гречишкин получил желтую карточку за грубость на Рашфорде.

90+1. Арбитр добавил три минуты к основному времени матча.

90+2. Гречишкин долго готовился к штрафному удару с центра поля, но в итоге его подача вышла неудачной.

Матч окончен!"Заря", продемонстрировав достойный футбол, проиграла со счетом 0:1.