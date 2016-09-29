"Динамо" продает самые дешевые билеты на матчи Лиги чемпионов

По окончании 2-го тура Лиги чемпионов стали известны цены на билеты всех 32 клубов-участников самого престижного еврокубка, которые провели по одному матчу на своем поле и в гостях, сообщает Financial Times.

Самые дешевые билеты оказались у киевского "Динамо" - от 4 фунтов стерлингов (135 гривен). Также дешевыми ценами на арену заманивают болельщиков россйиский "Ростов" (7) фунтов, португальские "Порто" (10) и "Бенфика (12) и болгарский "Лудогорец" (11).

В тройку самых дорогих вхоядт билеты на матчи итальянского "Ювентуса" (39), испанской "Барселоны" (38) и английского "Арсенала" (37).

Основной турнир Лиги чемпионов стартовал в сентябре 2016 года. Групповой этап продлится до декабря. Мачти плей-офф состоятся в феврале-мае 2017 года.