Восходящая звезда "Динамо" Цыганков получил вызов в национальную сборную Украины

Молодой полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков в числе прочих футболистов получил вызов в национальную сборную Украины для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2018, сообщает Dynamo.kiev.ua.

Это дебютный вызов 18-летнего хавбека в ряды главной команды страны. До этого он регулярно привлекался в юношескую и молодежную сборную Украины.

Цыганков в этом месяце дебютировал за «Динамо» в Лиге чемпионов, и сразу же записал на свой счет голевую передачу (в поединке с «Наполи»). А вчера Виктор забил свой первый мяч в еврокубках, поразив ворота «Бешикташа».

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Полный список футболистов, которые будут привлечены в сборную Украины для подготовки к матчам с Турцией и Косово, будет оглашен в пятницу.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины проведет игры отбора ЧМ-2018 с Турцией (6 октября, Конья) и Косово (9 октября, Краков).