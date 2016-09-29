Донецкий "Шахтер" выступает явным фаворитом перед встречей с португальской "Брагой"

Донецкий "Шахтер" является явным фаворитом сегодняшнего матча Лиги Европы против португальской "Браги". Так считают ведущие букмекерские конторы мира.

Читайте такжеФонсека: Завтра "Шахтер" будет атаковать, а "Брага" - защищатьсяНа победу "горняков" в этой встрече можно поставить с максимальным коэффициентом 1,42, а шансы "Браги" на победу некоторые конторы оценивают с коэффициентом 10,5.

На ничью принимаются ставки с котировками до 5,0.

Матч Лиги Европы "Шахтер" - "Брага" состоится сегодня на "Арене Львов", Начало встречи - 20:00.

Напомним, в первом матче группового турнира Лиги Европы "Шахтер" обыграл на выезде турецкий "Коньяспор" со счетом 1:0.