Букмекеры считают "Зарю" абсолютным аутсайдером в матче с "Манчестер Юнайтед"

Луганская "Заря" является абсолютным аутсайдером сегодняшнего матча Лиги Европы против английского "Манчестер Юнайтед". Так считают ведущие букмекерские конторы мира.

Читайте такжеВернидуб: Хотел бы, что "Манчестер Юнайтед сыграл с "Зарей" сильнейшим составомНа победу "Манчестер Юнайтед" принимаются ставки с коэффициентами до 1,18, а успех "Зари" некоторые конторы оценивают с котировками до 26,0.

Вероятность ничьи букмекеры также оценивают достаточно низко - с коэффициентами от 7,25 до 9,0.

Напомним, матч Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" - "Заря" состоится сегодня, 29 сентября, на стадионе "Олд Траффорд". Начало матча - 22:05.