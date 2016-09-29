Вернидуб: Хотел бы, что "Манчестер Юнайтед сыграл с "Зарей" сильнейшим составом

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб желает, чтобы "Манчестер Юнайтед" сегодня сыграл против его команды сильнейшим составом. Об этом он сказал на предматчевой пресс-конференции, сообщает официальный сайт "Зари".

"Лично мне хотелось бы, чтоб МЮ сыграл с нами сильнейшим составом. Это было бы намного интереснее для нас. Я могу пожелать каждому игроку манкунианцев как можно больше здоровья, и чтоб завтра все были на футбольном поле", - сказал Вернидуб.

Наставник "Зари" также подчеркнул, что в клубе долго ждали матчей на таком уровне. "Наконец-то мы попали в группу Лиги Европы. Нам попались соперники с мировым именем. На сердце только радость и ожидание игры", - заявил специалист.

Читайте такжеМоуриньо: "Я очень детально проанализировал матчи луганской "Зари""Думаю, у такой команды, как "Манчестер Юнайтед" гораздо больше сильных сторон, чем слабых. В этом году команду возглавил один из лучших тренеров современности – Жозе Моуриньо. Были приобретены очень сильные футболисты – [Поль] Погба, [Златан] Ибрахимович. Этим все сказано. Очень скоростная, быстрая игра у них", - охарактеризовал соперника тренер "Зари".

"Стараемся не зацикливаться на том, что предстоит игра с именитым соперником. Нужно выходить и показывать себя. Уверен в каждом из ребят и скажу, что они готовы к этому матчу", — добавил Вернидуб.

Напомним, матч Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" - "Заря" состоится сегодня, 29 сентября, на стадионе "Олд Траффорд". Начало матча - 22:05.