Вернидуб: Хотел бы, что "Манчестер Юнайтед сыграл с "Зарей" сильнейшим составом
Главный тренер луганской команды рассказал о своих ожиданиях от матча Лиги Европы, который сегодня состоится на "Олд Траффорд".
Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб желает, чтобы "Манчестер Юнайтед" сегодня сыграл против его команды сильнейшим составом. Об этом он сказал на предматчевой пресс-конференции, сообщает официальный сайт "Зари".
"Лично мне хотелось бы, чтоб МЮ сыграл с нами сильнейшим составом. Это было бы намного интереснее для нас. Я могу пожелать каждому игроку манкунианцев как можно больше здоровья, и чтоб завтра все были на футбольном поле", - сказал Вернидуб.
Наставник "Зари" также подчеркнул, что в клубе долго ждали матчей на таком уровне. "Наконец-то мы попали в группу Лиги Европы. Нам попались соперники с мировым именем. На сердце только радость и ожидание игры", - заявил специалист.
Читайте такжеМоуриньо: "Я очень детально проанализировал матчи луганской "Зари""Думаю, у такой команды, как "Манчестер Юнайтед" гораздо больше сильных сторон, чем слабых. В этом году команду возглавил один из лучших тренеров современности – Жозе Моуриньо. Были приобретены очень сильные футболисты – [Поль] Погба, [Златан] Ибрахимович. Этим все сказано. Очень скоростная, быстрая игра у них", - охарактеризовал соперника тренер "Зари".
"Стараемся не зацикливаться на том, что предстоит игра с именитым соперником. Нужно выходить и показывать себя. Уверен в каждом из ребят и скажу, что они готовы к этому матчу", — добавил Вернидуб.
Напомним, матч Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" - "Заря" состоится сегодня, 29 сентября, на стадионе "Олд Траффорд". Начало матча - 22:05.