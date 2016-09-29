Цыганков: Гол в Лиге чемпионов - это мечта, воплотившаяся в жизнь

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков заявил, что забитый им гол в ворота "Бешикташа" в матче Лиги чемпионов (1:1) стал воплощением его мечты. Об этом он сказал в интервью программе "Ніч Ліги чемпіонів" на ТК "Футбол 1".

"Это действительно мечта, которая воплотилась в жизнь. Будем дальше работать. Самое главное – не мои голы, а победы команды. Сегодня не удалось выиграть, но ничего страшного, будем готовиться к "Бенфике", - считает 18-летний футболист.

Читайте такжеКиевское "Динамо" сыграло вничью с "Бешикташем" в матче Лиги чемпионовПри этом, Цыганков не запомнил подробности гола.

"Как удалось забить с такого острого угла? Честно говоря, я не помню, я просто пробил. Кто отпасовал? [Сергей] Рыбалка, по-моему. Честно – ничего не помню (улыбается). Задача моя была закрывать дальнюю штангу при стандартах. Оказался там и забил", - сказал полузащитник.