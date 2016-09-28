Как "Динамо" сыграло вничью с "Бешикташем" (фотогалерея)
23:55, 28 сентября 2016Футбол
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Фотоальбом эмоций киевской и стамбульской команды в матче Лиги чемпионов.
Reuters
Киевское "Динамо" сыграло вничью в выездном матче Лиги чемпионом с турецким "Бешикташем". Игра завершилась со счетом 1:1.
На 29-й минуте гол за хозяев забил Рикардо Куарежма, а после перерыва, на 65-й минуте, счет сравнял Виктор Цыганков. Ничья позволила "Динамо" набрать первое очко в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
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