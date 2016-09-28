"Наполи" остался лидером группы ЛЧ с "Динамо" (результаты всех матчей)
Завершились все матчи 2-го тура группового этапа
Итальянский "Наполи" из Неаполя выиграл у португальской "Бенфики" и остался лидером турнирной таблицы в группе с участием единственного представителя Украины в Лиге чемпионов нынешнего сезона.
Неаполитанцы выиграли со счетом 4:2.
С учетом ничьей в матче "Динамо" - "Бешикташ" (1:1), "Наполи" оторвался от ближайших преследователей на 4 очка. У итальянской команды 6 баллов, "Бешикташа" - 2, "Динамо" и "Бенфики" - по 1 очку.
Группа А:
Арсенал (Англия) - Базель (Швейцария) - 2:0 (2:0)
Голы: Уолкотт (7, 26).
Лудогорец (Болгария) - ПСЖ (Франция) - 1:3 (1:1)
Голы: Натанаэль (16) - Матюиди (41), Кавани (56, 60).
Положение команд:
1. ПСЖ - 4;
2. Арсенал - 4;
3. Лудогорец - 1;
4. Базель - 1.
Группа В:
Бешикташ (Турция) - Динамо (Украина) - 1:1 (1:0)
Наполи (Италия) - Бенфика (Португалия) - 4:2 (1:0)
Голы: Хамшик (20), Мертенс (50, 58), Милик (54) - Гуэдес (71), Сальвио (86).
Положение команд:
1. Наполи - 6;
2. Бешикташ - 2;
3. Динамо - 1;
4. Бенфика - 1.
Группа С:
Боруссия Менхенгладбах (Германия) - Барселона (Испания) - 1:2 (1:0)
Голы: Азар (34) - Туран (65), Пике (74).
Селтик (Шотландия) - Манчестер Сити (Англия) - 3:3 (2:2)
Голы: Дембеле (3, 47), Стерлинг (20, в свои ворота) - Фернандиньо (12), Стерлинг (28), Нолито (55).
Положение команд:
1. Барселона - 6;
2. Манчестер Сити - 4;
3. Селтик - 1;
4. Боруссия М = 0.
Группа D:
Атлетико (Испания) - Бавария (Германия) - 1:0 (1:0)
Гол: Карраско (35).
Ростов (Россия) - ПСВ (Нидерланды) - 2:2 (2:2)
Голы: Полоз (9, 38) - Проппер (14), Де Йонг (45).
Положение команд:
1. Атлетико - 6;
2. Бавария - 3;
3. ПСВ - 1;
4. Ростов - 1.