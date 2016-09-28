Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Бешикташем" в матче Лиги чемпионов

В Стамбуле завершился матч 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Бешкташ" принимал киевское "Динамо" и сыграл вничью - 1:1.

Ничью для столичной команды добыл Денис Цыганков, который лишь две недели назад появился в основном составе команды.

Киевляне неудачно начали матч, сразу отдали инициативу сопернику и поплатились за это в середине первого тайма. На 29-й минуте Куарежма со штрафного перебросил "стенку" и мяч влетел точно в правую от вратаря Рудько "девятку" ворот гостевой команды - 1:0.

Впрочем, "Динамо" со временем сумело выровнять игру и сумело создать несколько опасных моментов. Ответный гол киевляне забили в середине второго тайма. На 65-й минуте Рыбалка со штрафного с правого фланга навесил на дальнюю штангу и Цыганков переправил мяч в сетку. Не лучшим образом в этом эпизоде сыграл вратарь Фабрисио, который неуверенно выбежал на перехват.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, киевляне добыли первое очко в нынешнем сезоне ЛЧ.