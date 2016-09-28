Рудько заменил Шовковского в стартовом составе "Динамо" на матч с "Бешикташем"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров определился с составом команды, которая начнет матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против турецкого "Бешикташа".

Обращает на себя внимание появление в воротах команды Артура Рудько, который заменил Александра Шовковского. Для 24-летнего Рудько это будет дебют в Лиге чемпионов.

Также отметим, что слухи о том, что Андрей Ярмоленко может пропустить матч из-за болей в спине, не подтвердились. Полузащитник попал в основной состав команды.

Состав "Динамо": Артур Рудько, Николай Морозюк, Евгений Хачериди, Домагой Вида, Виторину Антунеш, Денис Гармаш, Сергей Рыбалка, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко, Жуниор Мораес, Дерлис Гонсалес.

Состав "Бешикташа": Фабри, Бек, Марсело, Тошич, Эркин, Арслан, Хатчинсон – Куарежма, Талиска, Адриано, Абубакар.