Моуриньо: "Я очень детально проанализировал матчи луганской "Зари"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо серьезно отнесся к матчу Лиги Европы против луганской "Зари". Об этом он рассказал на пресс-конференции перед матчем, сообщает официальный сайт украинского клуба.

"Я посмотрел матчи "Зари" против "Фенербахче" и киевского "Динамо". Выбрал эти матчи, потому что для "Зари" они были важны и наш соперник провел их очень хорошо. Одну дома, другую на выезде, против сложных оппонентов. Я очень детально их просмотрел и проанализировал", - сказал португальский специалист.

"Я считаю, что нам завтра необходимо выиграть у "Зари", иначе нам придется брать максимум очков в следующих четырех играх. Это будет сделать непросто. Для того, чтобы не усложнять нашу задачу до такой степени, повторюсь — завтра очень важно победить", - подчеркнул Моуриньо.

Напомним, в 1-м туре группового турнира Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" проиграл "Фейенорду", а "Заря" сыграла вничью с "Фенербахче".

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Заря" состоится в четверг, 29 сентября. Начало в 22:00.