В Англии под подозрение в коррупции попали еще восемь тренеров Премьер-лиги

Восемь бывших и нынешних главных тренеров команд английской Премьер-лиги попали под подозрение в коррупционной деятельности. Об этом сообщила газета The Telegragh, которая инициировала соответствующее расследование.

Вчера The Telegragh опубликовала доказательства коррупционных намерений главного тренера сборной Англии Сэма Аллардайса, и в тот же день специалист потерял свою работу.

Однако Аллардайс может стать не единственным тренером, который попал в скандал. Издание сообщает, что у нее есть информация о том, что восемь тренеров Премьер-лиги брали "откаты" при оформлении трансферных сделок.

Перед этим журналисты газеты встречались с футбольными агентами, которые работают с английскими клубами, и записывали разговоры. Корреспонденты представлялись агентам сотрудниками компаний из Ближнего Востока, которые бы хотели инвестировать деньги в футболистов.

В The Telegragh сообщили, что все расшифровки разговоров будут переданы в полицию и Футбольную ассоциацию Англии.