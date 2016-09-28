Фонсека: Завтра "Шахтер" будет атаковать, а "Брага" - защищаться

Главный тренер донецкого "Шахтера" Пауло Фонсека считает, что в завтрашнем матче Лиги Европы с португальской "Брагой" его команда будет атаковать, а соперник - надеяться на свою защиту и контратаки. Об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции, сообщает Sport Arena.

"Нынешняя "Брага" уже отличается от той, которую тренировал я. Это нормально, когда новый тренер привносит что-то новое. Не могу рассказать в чем, но это теперь другая команда.

Читайте такжеСрна впервые после травмы попал в заявку на матч "Шахтера" в Лиге Европы"Мне кажется, что нынешняя "Брага" - контратакующая команда. Думаю, рисунок игры будет таким же как обычно у "Браги" в последнее время. Мы будем атаковать, а соперник - защищаться", - сказал Фонсека.

Напомним, Фонсека тренировал "Брагу" в 2015-16 годах, выиграл с ней Кубок Португалии и доходил до четвертьфинала Лиги Европы, где в обоих матчах уступил "Шахтеру".

"Понятно, что для меня это будет особенный матч. Приятно будет увидеться с людьми, с которыми я работал. Но не стоит забывать, что это соперник, хоть и общаться мы будем как друзья", - сказал португалец.

Матч Лиги Европы "Шахтер" - "Брага" состоится завтра, 29 сентября, на "Арене Львов". Начало встречи - в 20:00.