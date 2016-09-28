Киевское "Динамо" невероятным образом спасло игру с "Бешикташем" в юношеской Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" сыграло вничью со стамбульским "Бешикташем" в матче 2-го тура юношеской лиги УЕФА для футболистов до 19 лет. Матч завершился со счетом 3:3.

Первый тайм матча закончился со счетом 3:0 в пользу турецкой команды, но уже в первые 25 минут после перерыва "Динамо" смогло сравнять счет. В составе киевлян первыми двумя голами отличились Богдан Леднев и Денис Янаков, а третий - в свои ворота отправил турок Акынджи.

Напомним, в первом матче Юношеской лиги УЕФА "Динамо" разгромило итальянский "Наполи" со счетом 4:1.

Бешикташ U-19 (Турция) — Динамо U-19 — 3:3 (3:0)

Голы: Эзтюрк (3), Абай (24), Дурмуш (40) — Леднев (59), Янаков (66), Акынджы (69, в свои ворота).

Состав "Динамо": Маханьков, Тымчик, Дубинчак, Миколенко, Попов, Смирный, Янаков, Алибеков, Шапаренко, Леднев, Алексеев (Булеца, 67).