Шевченко и Дель Пьеро сыграли на турнире по гольфу против Фелпса

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вчера принял участие в турнире по гольфу Ryder Cup, который проходит в Миннесоте, сообщает dynamo.kiev.ua.

Организаторы турнира придумали в рамках турнира соревнование для VIP-персон, куда и пригласили украинскую звезду футбола.

Шевченко играл за сборную Европы, а с ним в команде были такие звезды, как экс-футболист Алессандро Дель Пьеро, экс-теннисистка Мартина Навратилова, солист группы One Direction Найл Хоран и другие звезды.

Против команды Шевченко сыграла сборная США, в которую вошли, в частности, легендарный пловец Майкл Фелпс, а также актеры Билл Мюррей и Курт Рассел.

Напомним, следующий матч сборная Украины сыграет 6 октября на выезде против Турции.