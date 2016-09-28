Фанатов киевского "Динамо" в Стамбуле будет сопровождать охрана

В день матча Лиги чемпионов «Динамо» - «Бешикташ» в Стамбуле будет организована фан-зона для болельщиков украинского клуба, сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).

Она будет располагаться на площади Таксим, расположенной в 700 метрах от стадиона «Водафон Арена» («Арена Бешикташ»), на которой состоится матч.

Оттуда болельщики в сопровождении охраны будут доставлены к стадиону.

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Согласно последней информации, на матче ожидается аншлаг. Новая «Водафон Арена» (в дни матчей ЛЧ «Стадион Бешикташ») вмещает 43,600 зрителей, но в поединках еврокубков вместимость составляет 42,000.

Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Бешикташ" начнется в среду, 28 сентября, в 21.45.