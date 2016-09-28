Вице-президент УЕФА Суркис может попасть под "чистку" нового главы УЕФА

После избрания президентом УЕФА словенца Александера Чеферина организацию ожидает тотальная "чистка" в руководящем аппарате, сообщает Чемпион со ссылкой на свои источники.

Новоизбранный глава УЕФА планирует очистить организацию от людей, которые работали с Мишелем Платини, ушедшему со своей должности из-за обвинения в коррупции.

Одним из первых попадет под футбольную люстрацию вице-президент УЕФА Григорий Суркис. Чеферин имеет личные претензии к Суркису из-за последних выборов президента УЕФА. Суркис на недавних выборах президента УЕФА в открытую поддерживал конкурентов словенца, сначала испанца Анхеля Мария Вильяра, а потом Михаэля ван Прага.

Читайте такжеВице-президент УЕФА Суркис о финал ЛЧ в Киеве: "Украина вернулась на футбольное поле Европы"

Кроме того, нового главу УЕФА смущает тот факт, что Григорий Суркис был доверенным человеком и экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера, который также ушел со своего поста из-за обвинения в коррупции.

По словам источника, Чеферин желает почти полностью изменить состав Исполкома УЕФА. В то же время сделать это будет не так и просто. Вице-президенты УЕФА, и Исполком организации имеют полномочия до 2019 года. Хотя в команде словенца хотят очистки от старой команды Платини уже в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, Суркис стал вице-президентом УЕФА 24 мая 2013 года. с 2000 по 2012 годы возглавлял Федерацию футбола Украины.