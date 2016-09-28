Срна впервые после травмы попал в заявку на матч "Шахтера" в Лиге Европы

Донецкий "Шахтер" обнародовал заявку команды на матч 2-го ура группового этапа Лиги Европы против португальской "Браги", где значится Дарио Срна, сообщает официальный сайт горняков.

На игру с португальцами главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека взял 21 футболиста:

вратари: Андрей Пятов, Евгений Гриценко, Олег Кудрик;

защитники: Александр Кучер, Богдан Бутко, Василий Кобин, Дарио Срна, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Исмаили;

полузащитники: Максим Малышев, Виктор Коваленко, Тарас Степаненко, Марлос, Фред, Бернард, Дентиньо, Тайсон;

нападающие: Андрей Борячук, Эдуардо, Факундо Феррейра.

Хорватский футболист получил разрыв приводящей мышцы бедра 9 сентября, в матче 7-го тура УПЛ против Динамо (1:1), и только на прошлой неделе начал заниматься по индивидуальной программе. Теперь, спустя спустя три недели, он может выйти на поле в игре против "Браги".

Вместе с тем, в заявку на этот матч не попали травмированные Вячеслав Шевчук и Антон Каниболоцкий.

Как сообщал УНИАН, матч Лиги Европы "Шахтер" - "Брага" состоится во Львове 29 сентября. Начало игры в 20.00