Срна впервые после травмы попал в заявку на матч "Шахтера" в Лиге Европы
Капитан донецкой команды может выйти на поле впервые после травмы в игре с киевским "Динамо".
Донецкий "Шахтер" обнародовал заявку команды на матч 2-го ура группового этапа Лиги Европы против португальской "Браги", где значится Дарио Срна, сообщает официальный сайт горняков.
На игру с португальцами главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека взял 21 футболиста:
вратари: Андрей Пятов, Евгений Гриценко, Олег Кудрик;
защитники: Александр Кучер, Богдан Бутко, Василий Кобин, Дарио Срна, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Исмаили;
полузащитники: Максим Малышев, Виктор Коваленко, Тарас Степаненко, Марлос, Фред, Бернард, Дентиньо, Тайсон;
нападающие: Андрей Борячук, Эдуардо, Факундо Феррейра.
Хорватский футболист получил разрыв приводящей мышцы бедра 9 сентября, в матче 7-го тура УПЛ против Динамо (1:1), и только на прошлой неделе начал заниматься по индивидуальной программе. Теперь, спустя спустя три недели, он может выйти на поле в игре против "Браги".
Вместе с тем, в заявку на этот матч не попали травмированные Вячеслав Шевчук и Антон Каниболоцкий.
Как сообщал УНИАН, матч Лиги Европы "Шахтер" - "Брага" состоится во Львове 29 сентября. Начало игры в 20.00