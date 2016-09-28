Лига чемпионов. "Бешикташ" - "Динамо" - 1:1: онлайн-трансляция

Сегодня в Стамбуле (Турция) состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором местный "Бешикташ" примет киевское "Динамо".

Встречаются команды, которые после 1-го тура занимают 2-е и 4-е места в турнирной таблице группы В. Киевляне на старте турнира проиграли итальянскому "Наполи" (1:2), а "Бешикташ" сыграл вничью с португальской "Бенфикой" (1:1).

Команды проведут 9-ю очную встречу в еврокубках. На данный момент преимущество на стороне "Динамо" - 5 побед при 1 ничьей и 2 поражениях. Разница мячей - 17:5 в пользу киевлян.

В последних пяти матчах во всех турнирах "Динамо" добыло лишь одну победу - в субботу над донецким "Олимпиком" со счетом 4:0. В число трех поражений за этот период входит и проигрыш в первом туре Лиги чемпионов "Наполи". Тем не менее, Сергей Ребров верит, что его команда способна добыть результат в гостях у столь непростого соперника.

"В первую очередь нам нужно думать о своей игре. Важно, чтобы ребята раскрепостились и играли в футбол. Я верю в своих футболистов. Главное, чтобы мы показывали игру, присущую "Динамо". Конечно, важно при этом и набирать очки - завтра нас устроит любой положительный результат", - подчеркнул Ребров.

На котировках букмекерских контор фаворитом считается "Бешикташ". На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 2,18 к 1, в то время как на ничью - 3,23 к 1, а на победу "Динамо" - 3,31 к 1.

Матч "Бешикташ" - "Динамо" начнется в Стамбуле в 21.45.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Здравствуйте, уважаемые болельщики!

Ранее стали известны основные составы команд.

Состав "Бешикташа": 1. Фабри, 32. Андреас Бек, 30. Марсело, 6. Душко Тошич, 88. Джанер Эркин, 18. Толгай Арслан, 14. Атиба Хатчинсон, 7. Рикардо Куарежма, 94. Талиска, 3. Адриано, 9. Венсан Абубакар.

Команды уже вышли на поле. Звучит гимн Лиги чемпионов.

Матч начался!

1. "Динамо" началу игру немного активнее. Антунеш пытался создать нечто опасное на левом фланге, но потерял мяч.

2. Рыбалка сразу же сфолил на сопернике в центре поля. Сфолил и извинился.

3. Ярмоленко и Морозюк комбинировали на правом фланге, но не смогли подобраться ближе к штрафной "Бешикташа".

4. "Динамо" заработало штрафной. Рыбалка сделал подачу, но зацепиться за мяч у ворот "Бешикташа" киевлянам не удалось.

5. Талиска из "Бешикташа" лежит на газоне после столкновения с Буяльским.

6. Игра возобновилась, а Талиска вернулся в игру.

7. Абубакар пробивал по воротам "Динамо" - мяч прилетел точно в руки Рудько.

8. Португальская стычка на фланге: Антунеш сбил Куарежму.

9. "Бешикташ" дальней передачей отправлял в прорыв к воротам "Динамо" Абубакара, но форвард не успел к мячу.

10. "Бешикташ" вновь создал напряжение у ворот "Динамо". Джанер Эркин обыграл Морозюка, подал с левого фланга, но у Талиски удар в падении через себя не получился.

11. Антунеш и Рудько не поняли друг друга и подарили туркам угловой. Стандарт успеха хозяевам не принес.

12. Тем временем, отметим, что "Бешикташ" заполучил территориальное преимущество в игре.

13. Талиска неточно пробил по воротам после прострела с правого фланга.

14. У "Динамо" есть полминуты на передышку. Дерлис заработал штрафной в центре поля.

15. Еще одно обострение "Бешикташа" закончилось прострелом с фланга в сторону Рудько. Вратарь "Динамо" на месте!

16. Морозюк пытался активничать на правом фланге, заигрывал партнеров, но киевляне уже не первый раз очень легко и быстро теряют мяч.

17. "Бешикташ" вновь почти всей командой вернулся на половину поля "Динамо".

19. Буяльский получил травму и лежит на газоне. Пауза в нашей игре.

20. Хозяева продолжают контролировать мяч в центре поля в поисках возможности для голевых моментов.

21. Буяльский вернулся на поле, но очень быстро снова оказался на газоне. Виталию потребуется замена.

22. Никита Корзун заменил Буяльского.

22. Вида сорвал атаку соперника по флангу, отправив мяч на угловой.

23. Гармаш грубо сыграл против соперника на чужой половине поля в попытке перехватить мяч. Извиняется Денис.

25. Отличная контратака прошла у "Динамо", но Ярмоленко и Рыбалка так и не решили, кто пробьет по воротам из убойной позиции. Нельзя терять такие возможности на таком уровне, нельзя...

26. "Бешикташ" едва не вывел Абубакара на свидание с Рудько, но Корзун и Вида заблокировали его. Опаснейший штрафной у "Бешикташа".

27. Корзун еще и желтую карточку получил.

28. ГОЛ! Куарежма забивает со штрафного. Отличный удар пришелся в обход стенки и в правую девятку ворот Рудько.

30. Гармаш тут же попытался создать опасность у ворот "Бешикташа", но его остановили еще в десятке метров от штрафной площадки турков.

31. "Динамо" заработало штрафной на правом фланге. Сейчас будет подача...

32. Морозюк сделал подачу, вратарь Фабри немного ошибся на выходе, но в результате мяч все равно остался у "Бешикташа".

33. Гармаш едва не вывел Ярмоленко на рандеву с Фабри, но Андрей к мячу не успел, да и, как показал лайнсмен, был в офсайде.

34. Дерлис Гонсалес сделал подачу с фланга, но прямо в руки Фабри.

35. Рудько ошибся на выходе из ворот, встречая Абубакара. Однако ситуацию разрядил Хачериди - "Бешикташ" остался даже без углового.

37. Очень много брака в защите "Динамо" вновь приводит к опасностям от "Бешикташа". Сейчас Куарежма почти без сопротивления пробивал по воротам Рудько, но немного не попал.

38. "Бешикташ" продолжает комбинировать на половине поля "Динамо".

39. Рыбалка пытался одной передачей отправить Мораеса в забег к воротам "Бешикташа", но турки легко раскусили это намерение.

40. Адриано грубо наступил на ногу Морозюку. Желтая карточка футболисту "Бешикташа".

Видео гола Куарежмы. Блестящий удар...

42. "Бешикташ" вновь находится вокруг да около штрафной площади "Динамо". Но без опасных моментов - счет 1:0 к перерыву, похожу, устраивает всех.

43. Корзун руками останавливал прорыв Арслана. Нужно быть осторожнее белорусу, у которого уже есть карточка.

44. Куарежма выполнил стандарт, но в этот раз мяч после подачи прилетел точно в руки Рудько.

45. Две минуты к первому тайму добавил арбитр.

45+1. Очередная атака турок завершился попаданием в офсайд.

45+2. Антунеш заработал для "Динамо" неплохой штрафной на левом фланге.

45+2. Ярмоленко сделал подачу, мяч прилетел на ногу Дерлису, но парагваец пробить не успел.

Первый тайм окончен. "Бешикташ" выигрывает 1:0 и имеет солидное преимущество на поле. Тем временем, у "Динамо" пока что без ударов по воротам.

Начался второй тайм!

46. Вида проявил себя в атаке, стараясь заработать угловой. Тщетно.

47. Теперь Морозюк боролся на правом фланге атаки и смог заработать аут. До ворот "Бешикташа" далековато...

48. Ярмоленко и Морозюк заработали угловой для "Динамо". Всего лишь второй в игре для киевлян.

49. Турки легко отбились после углового. Да еще и Корзун сыграл рукой.

50. Куарежма легко прошел по левому флангу и делал дальнюю передачу на Абубакара. Получилось очень неточно.

51. Гармаш пытался нанести удар по воротам "Бешикташа", но мяч срезался с ноги Дениса и улетел в сторону углового флажка.

52. Антунеш и Адриано столкнулись в центре поля, и арбитр решил отдать мяч хозяевам поля.

53. Снова Талиска опасно пробивал по воротам "Динамо", и мяч рикошетом от кого-то из игроков киевлян улетел за пределы поля.

54. Толгай Арслан получил желтую карточку за грубость в отношении Корзуна.

55. Мораес делал подачу с правого фланга, но мяч до его партнеров не дошел.

56. Два удара подряд наносил Денис Гармаш! Первый отбил Фабри, а второй раз Денис немного промазал.

57. Теперь Морозюк пытался пробивать по воротам, но мяч пролетел намного выше ворот.

58. Морозюк сбил Талиску в центре поля. Штрафной для "Бешикташа".

59. "Бешикташ" вновь перешел на половину поля "Динамо", а Куарежма даже делал подачу к воротам Рудько. Но подача оказалась неудачной.

61. Талиска едва не удвоил преимущество "Бешикташа"! Игрок "Бешикташа" пробивал головой в пустые ворота, но удар получился слабым, и киевляне легко вынесли сферу из ворот.

62. Вторая замена у "Динамо".Виктор Цыганков вышел вместо Дерлиса Гонсалеса.

63. Ярмоленко прорывался к штрафной соперника, но Душко Тошич в подкате выбил мяч из-под ног Андрея.

63. Куарежма вновь легко прошел к углу штрафной "Динамо", но пробил мимо ворот.

64. Ярмоленко заработал неплохой штрафной для "Динамо" около правого угла штрафной.

65. ГОООООООООООООООООЛ! 1:1! После подачи штрафного в исполнении Рыбалки защита "Бешикташа" проспала Цыганкова, и тот сравнял счет!

66. Денис Гармаш получил желтую карточку.

67. После гола "Динамо" продолжает атаковать. Ярмоленко боролся за мяч в штрафной площадке турок, но выпустил мяч за пределы поля.

68. Замена у "Бешикташа". Ченк Тосун вышел вместо Адриано.

70. Домагой Вида получил карточку за фол в центре поля. Недоволен хорват решением арбитра.

71. Ченк Тусун забрался в офсайд при попытке атаки "Бешикташ".

72. Цыганков создал еще один голевой момент, и в какой-то момент ворота турков остались пустыми. Однако дальний удар Гармаша по ним оказался очень неточным.

73. Морозюк делал подачу с фланга, но "Бешикташ" вынес мяч из штрафной на Гармаша. Очередной дальний удар Дениса оказался неточным.

75. Мораес получил травму, столкнувшись с соперником.

76. Замена у "Бешикташа". Гекхан Инлер выходет вместо Толгая Арслана.

77. Последняя замену у "Динамо". Александр Гладкий выходит на поле вместо незаметного Мораеса.

Видео гола Виктора Цыганкова:

79. Хачериди ликвидировал быструю атаку "Бешикташа". Мало что получается у хозяев во втором тайме.

80. "Динамо" полностью выровняло статистику игры во втором тайме. По владению мяча киевляне опережают соперника с 51 процентом, а по ударам - уступают 9:10.

81. "Бешикташ" пытается прорваться к штрафной "Динамо", но защитники киевлян блокируют эти попытки.

82. Ярмоленко попал в офсайд, когда вместе с Морозюком пытался сохранить мяч на правом фланге.

84. Антунеш делал очень острую подачу с левого фланга, и мяч теоретически даже мог залететь в ворота "Бешикташа". Но всего лишь аут.

85. Последняя замена в матче. Вместо Абубакара вышел на поле Керим Фрай.

86. Ярмоленко потерял супершанс вывести "Динамо" вперед. Андрей прорвался с флангу в штрафную площадку, обыгрался с Гармашем, но пробил очень неудачно...

87. Вида сфолил на сопернике, и у "Бешикташа" будет опасный штрафной.

88. Талиска наносил удар со стандарта, и мяч рикошетом от стенки "Динамо" вылетел на угловой.

89. Еще один стандарт заработал Куарежма. После подачи Гладкий вынес мяч на угловой.

90. Очень опасно было после подачи углового, когда удар головой наносил Джанер Эркин. Однако кто-то из киевлян заблокировал удар.

90+1. Три минуты добавил арбитр.

90+2. Рудько отлично вынес мяч рукой из штрафной после острой подачи от активного Куарежмы.

Матч закончен! 1:1. "Динамо" набрало свое первое очко в новом сезоне Лиги чемпионов.