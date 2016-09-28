Экс-тренер сборной Англии Эллардайс: Я подтверждаю эту историю, сожалею о произошедшем

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс прокомментировал свое отстранение от должности, сообщает Sport.ua.

- В связи с последними событиями, хочу сказать, что мы с федерацией договорились взаимно расстаться. Для меня было большой честью занимать этот пост, и сейчас я глубоко разочарован тем, что произошло. Вчера во второй половине дня я встретился с Грегом Кларком (Председатель Футбольной ассоциации Англии — прим.), и Мартином Гленном (Исполнительный директор FA — прим.) и извинился за свои действия. Признаю, что давал некоторые комментарии, которые вызвали смущение общества, и сожалею об этом.

Как сообщал УНИАН, Эллардайс был уволен с поста главного тренера сборной Англии в связи с подозрением в коррупции.

Эллардайс еще перед назначением на свой пост консультировал английских журналистов, представившихся азиатскими бизнесменами, о том как обойти правила национальной Футбольной ассоциации при проведении трансферов и просил за свои услуги 400 тысяч фунтов стерлингов, сообщает The Telegraph. Тренер согласился поехать в Сингапур и Гонконг в качестве посла и объяснить «бизнесменам», как они могли бы обойти правила Футбольной ассоциации, которые запрещают третьим сторонам владеть правами на игроков.