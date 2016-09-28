Официально: Сборная Украины сыграет матч отбора ЧМ-2018 с командой Косово на "Краковии"

Сборная Украины проведет квалификационный матч чемпионата мира-2018 против сборной Косово 9 октября на стадионе имени Юзефа Пилсудского в Кракове (Польша), сообщает пресс-служба ФФУ.

Также определилась бригада арбитров, которые будут работать на матче Украина - Косово. Главным арбитром матча назначен 42-летний рефери из Нидерландов Кевина Блом. Ассистенты арбитра – Патрик Лангкамп и Бас ван Донген, резервный арбитр – Паулюс ван Букел (все - Нидерланды). Наблюдатель арбитража – Паулюс Малжинскас (Литва).

Блом − арбитр ФИФА с 2005-го года. Он имеет немалый опыт арбитража как внутренних (чемпионат и кубок Нидерландов), так и международных соревнований под эгидой УЕФА (Лига чемпионов, Лига Европы, квалификация Евро).

Назначение на игру с участием национальной сборной команды Украины он получал лишь однажды. Так, 2 июня 2010 года в товарищеском матче «сине-желтые» под руководством Мирона Маркевича с минимальным преимуществом обыграли команду Норвегии в Осло (1:0). Интересно, что единственный мяч в той встрече забил тогдашний дебютант национальной команды Роман Зозуля, который по сей день защищает цвета украинской сборной.

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Арена в Кракове вмещает 15 тысяч зрителей и является домашней для команды «Экстра-класса» (высшей польской лиги) – «Краковии». Место, где была построена эта арена в 1912 году, является самой древней локацией в Польше, на которой когда-либо были размещены арены для команды профессиональной футбольной лиги. В 2010 году на этом месте появилась совершенно новая арена, которая получила третью категорию стадионов УЕФА (самая высокая – четвертая). Интересно, что в конкурсе архитектурных проектов победила польско-испанская компания, которая в свое время делала реконструкцию мадридского «Сантьяго Бернабеу».

Национальная команда Польша сыграла на обновленном стадионе один товарищеский матч: в июне 2013 года «кадра» скромно победила Лихтенштейн 2:0. Эта игра стала шестой, проведенной сборной Польши на этой локации. Пять предыдущих состоялись в 20-х годах.

Информация о продаже билетов на матч Украина – Косово, который состоится 9 октября на арене «Краковии», появится вскоре.