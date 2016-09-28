Тренер сборной Англии по футболу ушел с должности из-за коррупционного скандала

Это произошло после того, как газета The Telegraph опубликовала материал об Эллардайсе в рамках своего расследования о коррупции в футболе, пишет Медуза.

"Назначение на этот пост в июле было большой честью для меня, и я крайне разочарован этим исходом", - говорится в заявлении Эллардайса, опубликованном на сайте ассоциации.

Как отмечает Би-Би-Си, в официальном заявлении асоциации говорится, что действия Эллардайса "были неприемлимыми" для человека, возглавляющего сборную. Расторжение контракта произошло по взаимному согласию между спортивной организацей и Эллардайсом, добавили в ассоциации.

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К ближайшим четырем матчам команду будет готовить Гарет Саутгейт. Это будут игры с Мальтой, Словенией, Шотландией и Испанией.

Напомним, 26 сентября газета The Telegraph сообщила, что Сэм Эллардайс в беседе с выдававшими себя за азиатских бизнесменов журналистами согласился за 400 тысяч фунтов помочь обойти трансферные правила Футбольной ассоциации Англии. Эллардайс заявил, что во время записанных журналистами разговоров было сказано, что "любые соглашения" должны быть одобрены Футбольной ассоциацией, но признал, что некоторые его высказывания оказались неудачными.

Сэм Эллардайс возглавил сборную Англии в июле 2016 года после неудачного выступления команды на Евро-2016. Под его руководством англичане сыграли одну игру, с командой Словакии. Встреча закончилась победой Англии с минимальным счетом.