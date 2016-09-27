Лига чемпионов. "Реал" и "Боруссия" сыграли вничью, ЦСКА проиграл "Тоттенхэму"

Мадридский "Реал" не смог удержать победу над дортмундской "Боруссией" и завершил встречу со счетом 2:2. Теперь обе команды возглавляют группу F.

В группе E лидером остался "Монако", вырвавший ничью в конце матча с "Байером". Также отметим первую победу "Тоттенхэма" в евросезоне - лондонская команда на выезде победила московский ЦСКА.

Английский "Лестер" выиграл свой второй матч в турнире, победив дома "Порту". За британцами в группе G следует датский "Копенгаген".

В еще одном квартете "Ювентус" и "Севилья" сегодня одержали первые победы в сезоне ЛЧ и потеснили французский "Лион" на третье место в группе Н.

Группа E:

ЦСКА (Россия) - Тоттенхэм (Англия) - 0:1 (0:0)

Гол: Сон Хын Мин (71).

Монако (Франция) - Байер (Германия) - 1:1 (0:0)

Гол: Глик (90) - Хавьер Эрнандес (73).

Положение команд:

1. Монако - 4;

2. Тоттенхэм - 3;

3. Байер - 2;

4. ЦСКА - 1.

Группа F:

Боруссия Дортмунд (Германия) - Реал (Испания) - 2:2 (1:1)

Голы: Аубамеянг (43), Шюррле (87) - Роналду (17), Варан (68).

Спортинг (Португалия) - Легия (Польша) - 2:0 (2:0)

Голы: Руиз (28), Дост (37).

Положение команд:

1. Боруссия Д - 4;

2. Реал - 4;

3. Спортинг - 3;

4. Легия - 0.

Группа G:

Копенгаген (Дания) - Брюгге (Бельгия) - 4:0 (0:0)

Голы: Денсвил (54, в свои ворота), Дилэйни (64), Сантандер (69), Йоргенсен (89);

Лестер Сити (Англия) - Порту (Португалия) - 1:0 (1:0)

Гол: Шлимани (32).

Положение команд:

1. Лестер - 6;

2. Копенгаген - 4;

3. Порту - 1;

4. Брюгге - 0.

Группа Н:

Динамо Загреб (Хорватия) - Ювентус (Италия) - 0:4 (0:2)

Голы: Пьянич (24), Игуаин (31), Дибала (57), Семпер (85, в свои ворота).

Севилья (Испания) - Лион (Франция) - 1:0 (0:0)

Гол: Бен Йеддер (52).

Положение команд:

1. Ювентус - 4;

2. Севилья - 4;

3. Лион - 3;

4. Динамо З - 1.